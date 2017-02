In der Telekom-Branche scheint eine Konsolidierung überfällig. Die wichtigsten Manager treffen nun in dieser Woche in Barcelona aufeinander. Geben sie den Startschuss für eine neue Deal-Welle?

Auf dem Mobile World Congress, dem alljährlichen Branchentreff der Mobilfunkbranche in Barcelona, stehen üblicherweise die neuesten Smartphones, Tablets und Wearables im Mittelpunkt. Doch hochrangige Manager der Branche dürften dieses Mal wohl mehr im Kopf haben als nur die jüngsten Handys.

Es dreht sich um Fusionen und Übernahmen, die auf höchster Ebene diskutiert werden und die die Branche weltweit verändern könnten. Vorstandschefs wie Tim Höttges von der Deutschen Telekom und Vittorio Colao von Vodafone müssen in Barcelona Entscheidungen treffen, die sich für Jahre auf ihre Unternehmen auswirken könnten.

Bei der Messe, die hauptsächlich für die Vorstellung der neuesten Geräte bekannt ist, wird Höttges möglicherweise auf Softbank-Gründer Masayoshi Son treffen. Dieser ist offen dafür, die Kontrolle am US-Mobilfunkkonzern Sprint an die Deutschen abzutreten - im Rahmen einer Transaktion mit T-Mobile US, die den US-Telekommarkt umkrempeln könnte.

Vodafone-Chef Vittorio Colao arbeitet derweil an einer Lösung für das indische Geschäft, das bereits Milliarden an Verlusten ...

