Am 6. Juli 2016 bildete die Aktie des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor ein 52-Wochen-Tief bei 24,57 Euro aus. In den darauffolgenden knapp acht Monaten konnte sich die TecDax-Aktie bis heute nahezu verdoppeln (49,72 Euro). Damit rückt das All-Time-High vom 20. Juli 2015 bei 53,09 Euro in greifbare Nähe. Der Hintergrund: Ausschlaggebend für die jüngste Kurs-Rallye dürften...

Den vollständigen Artikel lesen ...