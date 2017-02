FMW-Redaktion

Blickt man auf die US-Aktienmärkte und die US-Anleihemärkte, dann sieht man zwei offenkundig verschiedene Welten. Die US-Aktienmärkte sagen sich: Trump wird die Inflation anheizen und die Steuern senken, das ist gut für US-Unternehmen, also kaufen wir US-Aktien. Blickt man jedoch auf die US-Anleihemärkte, ist dort eine ganz andere Botschaft eingepreist. Und diese Botschaft lautet: die Inflation wird nicht anziehen, und daher wird die Fed auch nicht so stark die Zinsen anheben, wie sie es angekündigt hat. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe liegt derzeit bei 2,33% und damit deutlich tiefer als noch vor einigen Wochen. Und so sind die Kurse der US-Aktienmärkte gestiegen, die Kurse der US-Anleihemärkte aber eben auch (damit einhergehend fällt die Rendite), weil dier Anleihemärkte eben nicht den "phänomeanlen" Versprechen glauben!

(S&P500 schwarz, 5-jährige US-Anleihe als continous-Future orange)

Und das bedeutet: einer von beiden hat Recht, und einer liegt falsch. Nur wer? In der Vergangenheit war es fast immer so, dass die Anleihemärkte den besseren Riecher hatten. Man sagt daher, dass an den Anleihemärkten, an denen ungleich größere Summen als an den Aktienmärkten bewegt werden, agiere das "smarte" Geld, an den Aktienmärkten das eher weniger "smarte".

Und die Anleihemärkte sagen: im März wird es keine Zinsanhebung geben. Einer ...

