Was ist am Montag an den Finanzmärkten bisher passiert? Heute im Fokus: Fusion von Deutscher Börse und LSE vor dem Aus, Anleger von VW enttäuscht, Finanzinvestoren zuversichtlich, Pfeiffer Vacuum lehnt Übernahme ab, neues Smartphone von Samsung. Die wichtigsten Nachrichten des Vormittags im Überblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...