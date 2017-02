Hamburg (ots) - Seit dem 1. Januar 2017 vermarktet G+J e|MS das Portfolio der Vision Net AG, dem digitalen 360 Grad-Player unter dem Dach der Media Group Medweth. Ab sofort kommt die Word-of-Mouth-Vermarktung der Marken-Websites Jolie.de, Mädchen.de, Madame.de und familie.de.als ergänzende Komponente dazu. So werden die WoM-Aktionsmarken - namentlich jolietesterin, Mädchen Testerin, Madame Testlounge und Familien testen - auf der Multimarken-WoM-Plattform "Markenjury" von G+J integriert und exklusiv von G+J e|MS vermarktet. Mit der Realisierung aller WoM-Aktionen über Markenjury kann G+J e|MS nun alle digitalen Storytelling-Formate für das crossmediale Inventar von Vision Net ganzheitlich aus einer Hand anbieten. In Kombination mit den G+J Marken entstehen zudem wertvolle Synergien im Frauen-, Luxus- und Family-Segment.



Elisabeth Keihl, Chief Business Officer, Vision Net AG: "Wir freuen uns, bei der digitalen Vermarktung nun auch im WoM-Segment auf die Vermarktungsexpertise von G+J e|MS setzen zu können. Die Markenjury-Plattform bietet mit ihrer fünfjährigen Erfolgsgeschichte und ihrer Ausrichtung auf professionelles Premium-Word-of-Mouth-Marketing die idealen Voraussetzungen für unsere WoM-Marken, zukünftig noch stärker vom Wachstumsmarkt Empfehlungsmarketing zu profitieren."



Yunfeng Cui, Executive Director Digital Solutions von G+J e|MS: "Word-of-Mouth-Marketing hat sich in den letzten Jahren als nachhaltiges und wirksames Instrument in der Markenkommunikation etabliert. Die einzigartige Positionierung von Markenjury - nämlich crossmediale Vernetzung mit zugkräftigen Medienmarken, Multimarken-Plattform und Premium-Qualität - hat sich durch höchste Zufriedenheit unserer Kunden und stetige Nachfrage bestätigt. Die digitalen WoM-Marken der Vision Net sind eine wertvolle Bereicherung unserer Markenjury-Plattform, die damit noch relevanter bei der Realisierung von WoM-Kampagnen wird."



Die im Mai 2012 in Kooperation mit dem WoM-Spezialisten trnd AG gestartete Website Markenjury.com ist die zentrale Multimarken-WoM-Plattform von G+J e|MS und hat sich in den letzten fünf Jahren als führende medienmarken-zentrierte WoM-Plattform in Deutschland etabliert. Sie bietet professionelles Premium-Word-of-Mouth-Marketing in crossmedialer Vernetzung mit mehr als 30 marktführenden G+J-Medienmarken in allen relevanten Themensegmenten. In den vergangenen fünf Jahren wurden mit über 100.000 Multiplikatoren mehr als 60 hochwertige Premium-WoM-Kampagnen für namenhafte Kunden aus allen Branchen wie Philips, LOreal, Dr. Oetker, Geberit, Maggi, Knorr, Melitta, VW sowie Hyundai umgesetzt.



Pressekontakt: Ann-Catrin Boll Pressesprecherin Märkte (G+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher Pressevertrieb) Gruner + Jahr GmbH & Co KG Telefon: +49 (0)40 / 3703 - 3196 E-Mail: boll.ann-catrin@guj.de