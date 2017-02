Dublin (ots/PRNewswire) -



Adriatic Slovenica (http://www.adriatic-slovenica.si/en/about-us), deren Marktanteil von 15 Prozent das Unternehmen auf den zweiten Platz bei den Anbietern von Lebensversicherungen in der Adria-Region positioniert, gibt bekannt, dass es die End-to-End-Automatisierung sehr bald fertigstellen wird. ALLFINANZ Interview Server von Munich Re Automation Solutions Ltd. (http://www.munichre.com/automation-solutions) ermöglicht die vollständige Modernisierung der internen Prozesse der Anbieter, um die Kosten zu reduzieren und Erträge zu behalten.



Vor drei Jahren bemerkte Gabrijel ?kof, Präsident der Geschäftsführung von Adriatic Slovenica wie Kosten, Verspätungen und hohe Fehlerraten von Anträgen und Unterzeichnungen auf Papier die Akquisition von neuen Kunden einschränkten und die internen Prozesse verlangsamten. ?kof unternahm Schritte, um ein Verkaufsportal zum Vorteil der Versicherten, des Verkaufsteams und des Reingewinns des Unternehmens zu automatisieren. Die automatisierte ALLFINANZ Software für die Unterzeichnung von Lebensversicherungen wurde ausgewählt, da sie weltweit akzeptiert wird und geschäftliche Flexibilität bietet.



"Wir waren damit der erste Anbieter von Lebensversicherungen der Adriaregion, der jede Phase von der Antragstellung bis zur Unterzeichnung bis hin zum Versicherungsfall automatisierte", erklärte ?kof. "Wir werden den Marktanteil durch die Bereitstellung eines besseren, schnelleren und klareren Kundendiensts steigern. Ein Vertrag, bei dem die Nachforschung, Untersuchung und Unterzeichnung früher drei Wochen dauerte kann nun innerhalb von Minuten finalisiert werden."



Im letzten Jahr konnte Adriatic Slovenica d.d. (AS) einen Marktanteil von 15 Prozent erzielen, verdiente nahezu 300 Millionen EUR in Prämien und konnte mehr als 14 Millionen an Nettogewinnen verzeichnen. Das Unternehmen bietet Versicherungspläne für Lebensversicherungen, Krankenversicherung, Wohnungs-/Sachversicherung, Fahrzeugversicherung, Unfallversicherung, Reise-/Urlaubsversicherung sowie Pensionspläne und Altersversicherung. Die Automatisierung wird zuerst für den Verkauf von Lebensversicherungen in Slowenien eingeführt und soll dann auf andere Produktreihen und Länder ausgeweitet werden.



?kof erklärte: "Das AS-Verkaufspersonal und die Händler sind die Botschafter für diese Expansion. Während ALLFINANZ die Arbeit mit den Kunden beschleunigt und klarer gestaltet, eliminiert die Software im Verlauf auch Papier und menschliche Fehler. Es ist ein doppelter Vorteil auf einem umkämpften Markt."



Maja Benko, Geschäftsführer Lebensversicherungen und Altersvorsorge, erklärte: "Wir bitten unser Verkaufsteam bei jedem Schritt zu prüfen, in welche Richtung wir gehen, sowie unsere Hilfsbereitschaft und Verständlichkeit. Dieses Businesstool wird unser Unternehmen modernisieren und uns dabei unterstützen, 60 Prozent papierlose Prozesse zu erreichen."



AS lizenzierte ALLFINANZ Interview Server mit Rules Designer and Publisher. ALLFINANZ Interview Server ist ein Rule Engine für die Unterzeichnung, der es Versicherten ermöglicht, Anträge und Unterzeichnungen über eine elektronische/mobile Verkaufsstelle zu automatisieren und sofort Versicherungspolicen zu erhalten. Munich Re Automation Solutions Ltd. ist der führende Anbieter von elektronischer neuer Business- und automatisierter Unterzeichnungssoftware für die Lebensversicherungsbranche.



Die fortschrittliche Installation wird nun verfeinert und wurde den ersten Händlern bereitgestellt, die ein umfassendes Training aller Funktionen erhalten.



Paul Donnelly, Executive Vice President EMEA bei Munich Re Automation Solutions Ltd, erklärte: "Der Markt von Adriatic Slovenica nutzt bevorzugt Technologie für die Abwicklung von Geschäften. Als der erste slowenische Lebensversicherer, der Technologie für den Verkauf einsetzt, setzt sich AS als technologisch führend ab. Das Feedback von deren Verkaufsteam ist bereits sehr enthusiastisch. Die Hingabe des Technologieteams zeigt sich bereits in der detaillierten Präsentation, die sie erstellt haben (http://automation-solutions.mun ichre.com/rs/198-IDM-109/images/16-UsersSpotlightDistribution-Adriati cSlovenica-MajaBenko.pdf)."



