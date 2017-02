Berlin (ots) - Verbände legen Studie zur Entwicklung der Armut in Deutschland vor: Der diesjährige Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland des Paritätischen Gesamtverbandes erscheint unter Mitherausgeberschaft von neun weiteren Verbänden.



Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen zur Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Armutsberichts 2017



am Donnerstag, den 2. März 2017, 10 Uhr im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauer Damm 40/ Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin



Podiumsteilnehmende sind: Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Cordula Lasner-Tietze, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Erika Biehn, stv. Bundesvorsitzende des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Dr. Wolfram Friedersdorff, Präsident des Volkssolidarität Bundesverbandes Werena Rosenke, stv. Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Dr. Sigrid Arnade, Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)



Wir bitten um Anmeldung an pr@paritaet.org.



