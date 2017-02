Unterföhring (ots) -



Kein Zutritt für Christian Ulmen! In "jerks." (Dienstag, 23:15 Uhr, ProSieben) nimmt Fahri Yardim seinen Freund Christian mit zu Sidos exklusiver Domino-Runde - doch da versteht der Rapper gar keinen Spaß. Unmissverständlich macht er klar, dass es in dieser elitären Runde keinen Platz für Christian gibt: "Ich mag ihn nicht. Der macht mich traurig mit seinem Depri-Face. Der zieht alle runter mit seiner Fresse." Und wie reagiert Fahri nach diesen harten Worten gegenüber seinem besten Freund? Er verschwindet fröhlich mit Sido und seinen Kumpels hinter verschlossenen Türen! Wie sehr Christian an der Ansage von Sido zu knabbern hat, sehen die Zuschauer in "jerks." - immer dienstags, um 23:15 Uhr, auf ProSieben.



