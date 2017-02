Zürich (ots) -



Gemeinsam innovieren: 8 Schweizer Stadtwerke und 5

Industriepartner finden sich unter dem Dach «Swisspower Innovation»

zusammen, um in einer firmen- und branchenübergreifenden

Innovationsplattform ihre Geschäftsmodelle und Produkte

weiterzuentwickeln. Das offene und kollaborative

Innovationsmanagement kombiniert unternehmensinterne und -externe

Ressourcen und verbindet die Stadtwerke mit Industrie- und

Forschungspartnern.



Die Energieversorgungsunternehmen sind mit einer rasanten

Veränderung der Branche konfrontiert: Digitalisierung, sinkende

Strompreise, veränderte Kundenbedürfnisse, Liberalisierungsschritte

des Energiemarktes, Transformation des gesamten Energiesystems. Um

auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, müssen die Stadtwerke ihre

Geschäftsfeldaktivitäten anpassen. Ein wichtiger Schlüssel zur

erfolgreichen Unternehmensentwicklung liegt in der Innovation - bei

Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen. Die Swisspower

Stadtwerke haben deshalb beschlossen, eine unternehmens- und

branchenübergreifende Innovationsplattform aufzubauen und gemeinsam

zukunftsfähige Dienstleistungen und Produkte bis zu deren Marktreife

zu entwickeln.



Acht Stadtwerke starten unter dem Dach «Swisspower Innovation»: SH

POWER (Schaffhausen), IBAarau AG, WWZ AG (Zug), StWZ Energie AG

(Zofingen), Technische Betriebe Kreuzlingen, Energie Thun AG,

Stadtwerke Wetzikon, SWL Energie AG (Lenzburg).



Gemeinsam verfolgen die Stadtwerke das Ziel, im gegenseitigen

Austausch ihre Innovationsfähigkeit und -geschwindigkeit zu erhöhen.

Dazu holen sie sich auch Impulse und Know-how aus dem Markt, von

Industriepartnern und Forschungsstellen. ABB, Siemens, IBM und Migros

haben als Partner bei Swisspower Innovation zugesagt. Eine

Forschungskollaboration mit dem Energy Center der Ecole Polytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL) ist zudem bereits vereinbart. Weitere

Stadtwerke und Forschungspartner wie die Empa zeigen sich

interessiert.



Ronny Kaufmann, CEO der Swisspower AG, bekräftigt das gemeinsame

Ziel der Innovationsplattform: "Die Stadtwerke positionieren sich mit

der Mitwirkung in der unternehmens- und sektorübergreifenden

Innovationsplattform als Impulsgeber für ein zukünftiges

Energiesystem."



Open Innovation



Ein offener und kollaborativer Innovationsprozess bietet Raum, um

unerforschte Ideen gemeinsam zu erarbeiten. Durch die Zusammenarbeit

von Unternehmen verschiedener Branchen sowie Industrie- und

Wissenschaftspartnern werden unternehmensinterne (Wissens-)Ressourcen

und externe Fähigkeiten kombiniert. Die Überwindung der

Unternehmensgrenzen erweitert den Möglichkeitsspielraum bei der

Entwicklung von Ideen und führt zum Aufbau von komplementärem

Know-how. Eine zusätzliche Kultur der Mitwirkung von Mitarbeitenden

stärkt interdisziplinäre Lernprozesse, fördert Kreativität und

aktiviert somit weiteres brachliegendes Innovationspotenzial.



