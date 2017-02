Detachable Miix 320 kombiniert Erschwinglichkeit mit Konnektivität für unterwegs

Lenovo kündigte heute ein Ökosystem aus Geräten und Dienstleistungen an, die das neue Zeitalter der Mobilität unterstützen und darauf reagieren, dass die Benutzer von heute Lösungen fordern, die Konnektivität, Hardware und benutzerorientiertes Design verknüpfen. Lenovo stellt auf dem Mobile World Congress 2017 ein neues Geräteangebot vor, das nahezu alle mobilen Formfaktoren umfasst und folgende beeindruckende Auswahl bietet: das Detachable Miix 320, eine Mischung aus Erschwinglichkeit und Konnektivität für unterwegs zwei Convertibles, die mobilen Kraftpakete Yoga 720 und 520 vier Tablets, die vielseitige Tab-4-Familie für alle Familienmitglieder sowie Moto G5 und Moto G5 Plus, Smartphones, die Premiumfunktionen mit günstigen Preisen kombinieren. Alle diese Geräte teilen die Eigenschaft, den Benutzern echte Mobilität zu ermöglichen, wie beispielsweise die leistungsstarke Option LTE* für nahezu allgegenwärtige Konnektivität. Gleichzeitig kündigt Lenovo die Erweiterung von Lenovo Connect um Unterstützung für umprogrammierbare e-SIM-Karten an, die es den Benutzern auf ausgewählten LTE-fähigen Windowsgeräten erlauben, daheim ihren lokalen Telco-Vertrag für Daten und beim Roaming die besten vor Ort verfügbaren Mobilfunktarife zu nutzen, ohne ihre SIM wechseln zu müssen.

Die Tradition des Moto G besteht aus Premiumfunktionen ohne einen Premiumpreis und die komplett neuen Moto G5 und Moto G5 Plus bleiben diesem Erbe treu, indem sie das bieten, was die Menschen wünschen, jedoch ohne Premiumpreis.

Die jüngsten Mitglieder der Moto-G-Familie bringen eine ungeahnte Kombination aus Schönheit und Kraft zusammen. Beide Geräte bestechen durch präzisionsgefertigtes Metalldesign Premiere für das Moto G und leistungsstarke Octa-Core-Prozessoren, die eine außergewöhnliche Leistung ermöglichen. Langlebige Akkus, die den ganzen Tag einsatzbereit sind, bedeuten weniger Zeitaufwand für das Laden, sodass man Zeit für die wichtigen Dinge hat, Fingerabdruckleser schützen und sichern die Benutzerinformationen und moderne Kamerafunktionen ermöglichen die Aufnahme beeindruckender Fotos mit schnellerem Fokus. Das Ungeahnte ist jetzt außergewöhnlich.

Lenovo Tablets der Tab-4-Serie für Kinder und Familie

Die Tab-4-Tablet-Familie von Lenovo baut auf dem Fundament seiner etablierten Tablets auf und macht sie sogar noch besser: vier wunderschön gestaltete, leistungsstarke Geräte, die für jedes Mitglied der Familie entwickelt wurden. Für ein erstklassiges Multimediaerlebnis verfügen die Modelle Lenovo Tab 4 8 und Lenovo Tab 4 10 über Dual-Lautsprecher und Dolby Atmos®. Die Familie Lenovo Tab 4 präsentiert erstmals eine ganz neue Premiumreihe für Medienliebhaber: Lenovo Tab 4 8 Plus und Lenovo Tab 4 10 Plus. Sie punkten mit einem erstklassigen Dual-Glas-Design mit Full-HD-Displays, leistungsstarken Prozessoren und einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Wir entwickeln das Tablet-Konzept noch weiter, mit optionalen Packs, welche die Tab-4-Serie von Lenovo eigens in Tablets für Kinder oder Produktivitätstablets verwandeln. Das Pack für Kinder ist mit einem stoßfesten Puffer, Blaulichtfilter und einem Paar bunter, kratzfester 3M-Sticker ausgestattet, ergänzt um ein optimiertes Erlebnis für Kinder aus dem Lenovo Kid's Account, das aktuelle und kuratierte Inhalte für Kinder, einen Browser mit in einer weißen Liste vermerkten Websites und Planungswerkzeuge für Eltern umfasst. Die Tablets verwandeln sich zudem in ein 2-in-1-Android-Arbeitstier durch die Ergänzung des optionalen Productivity Pack mit Bluetoothtastatur, welches das Erlebnis der Produktivitätsoberfläche des Lenovo Tab 4 vervollständigt. Diese Oberfläche beinhaltet eine Taskleiste für ein schnelles Wechseln zwischen Apps, eine Mehrfenster-Unterstützung, Unterstützung für gängige Tastenkombinationen und Optimierung für den Maus- und Tastaturbetrieb. (Mehr über die Tab-4-Serie von Lenovo erfahren Sie hier.)

Miix 320 Detachable mit blitzschneller LTE-Option

Das Miix 320 kombiniert die Produktivität von Windows 10 mit einer vollständigen Tastatur in einem leichten, kostengünstigen Detachable. Es kann mit seinem bis zu 10,1 Zoll großen FHD-Bildschirm als Laptop für die Arbeit oder mit der abnehmbaren Tastatur mit einem Gewicht von nur 550 Gramm als tragbares Tablet unterwegs verwendet werden.1 Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden kann man ohne Aufladen eine vollständige Staffel von Game of Thrones® verfolgen.2 Mit optionalem LTE ist man nahezu überall vernetzt. Die mobile Multitasking-Generation wird insbesondere die Balance zwischen Größe und Gewicht zu schätzen wissen, mit dem abnehmbaren Bildschirm, um Videos zu schauen, der stabilen Tastatur mit Dockingstation und gegebenenfalls voller PC-Leistung zum Erstellen von Inhalten. (Mehr über die das Miix 320 erfahren Sie hier.)

Überall vernetzt mit Lenovo Connect e-SIM

Die Erweiterung um Lenovo Connect e-SIM erleichtert die Vernetzung überall in der Welt es ist kein Wechseln der SIM-Karten mehr erforderlich. Lenovo Connect bietet den Benutzern eine nahtlose Verbindung und lokale Mobilfunktarife, selbst im Ausland, indem sie vom lokalen Telco-Vertrag für Daten profitieren. Die Benutzer können sogar den gleichen Tarif für mehrere Geräten nutzen, wenn diese Geräte mit Lenovo Connect aktiviert sind

Yoga bietet eine Balance aus Design, Leistung und Mobilität

Manchmal wünschen mobile Anwender sich die volle Leistungsfähigkeit und Produktivität eines PCs in einem flachen und leichten Gerät. Da diese Multitasker kontinuierlich zwischen Arbeit und Spiel hin- und herwechseln, haben wir Yoga 720 und 520 für sie gebaut, verfügbar in Modellen von 13, 14 und 15 Zoll. Das 15 Zoll große Yoga 720 ist der leistungsstärkste Convertible seiner Klasse3 und kommt mit den neustenGen-Intel®-Core™-i7-Prozessoren der siebten Generation, eigenständiger Grafikkarte NVIDIA® GeForce® GTX 1050, blitzschnellem Thunderbolt™ 3 und bis zu neun Stunden Akkulaufzeit.2 Für diejenigen, die ein hauchdünnes Gerät wünschen, haben wir das 13 Zoll große Yoga 720 entwickelt. Es ist mit nur 14,3 Millimetern 17 Prozent dünner als vorher.4 All diese Convertibles bieten den Benutzern maximale Freiheit und Flexibilität, das Yoga mithilfe von mehreren Modi so zu verwenden, wie es zu ihrem "On-the-go"-Lebensstil am besten passt. (Weitere Informationen über Yoga 720 und Yoga 520 finden Sie hier.)

Preise und Verfügbarkeit

Moto G5 und Moto G5 Plus kommen im März in diversen Ländern in Lateinamerika, Europa, Nordamerika und dem Asien-Pazifik-Raum in den Handel. Moto G5 mit 2 GB RAM/16 GB Speicherraum ist ab 199 verfügbar. Moto G5 Plus mit 2 GB RAM/32 GB Speicherplatz ist ab 229 USD und mit 3 GB RAM/32 GB Speicherplatz ab 279 erhältlich.

Die Tab 4 8 und Tab 4 10 sind ab 169 bzw. 179 erhältlich. Der Einzelhandelspreis für das Tab 4 8 Plus beträgt 259 und für das Tab 4 10 Plus beträgt er 299 €. Sie sind bei den Einzelhandelspartnern von Lenovo und unter www.lenovo.com erhältlich. Die Tablets der Tab-4-Serie werden Ende Mai in der Region EMEA erhältlich sein.

Das Miix 320 (inklusive Tastatur, WLAN nur ohne LTE) beginnt bei 269 und das Miix 320 (inklusive Tastatur, mit LTE) beginnt bei 399 €. Sie sind ab April 2017 erhältlich. Das Miix 320 mit Active-Pen-Unterstützung und Microsoft Office 365 (für 12 Monate) wird ab Juli 2017 auf ausgewählten Märkten unter www.lenovo.com erhältlich sein.*

Das Yoga 720 (13 Zoll) wird ab 999 im April 2017 erhältlich sein. Das Yoga 720 (15 Zoll) wird ab 1099 im April 2017 erhältlich sein. Das Yoga 520 (14 Zoll) wird ab 599 im Juli 2017 erhältlich sein.

*Lenovo Yoga 520 wird in Nordamerika als Lenovo Flex 5 vermarktet. Das 15 Zoll große Modell Flex 5 ist nur in Nordamerika erhältlich. LTE auf dem Yoga 720 oder 520 nicht verfügbar.Lenovo Miix 320 mit LTE ist auf den nordamerikanischen Märkten nicht erhältlich. Die Preise enthalten keine Steuern, Versandkosten oder Optionen und können sich ohne Vorankündigung ändern; es gelten weitere allgemeine Geschäftsbedingungen. Händlerpreise können abweichen. Die Verfügbarkeitsdaten und Farben können je nach Land variieren und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

1 Lenovo Miix 320 (nur mit WLAN) wiegt 1,02 kg mit Tastatur und 550 g ohne Tastatur. Lenovo Miix 320 (mit LTE) wiegt 1,03 kg mit Tastatur und 560 g ohne Tastatur.

2 Das 13 Zoll große Yoga 720 hat bis zu acht Stunden Akkulaufzeit bei FHD und bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit bei UHD. Das 15 Zoll große Yoga 720 hat bis zu neun Stunden Akkulaufzeit bei FHD und bis zu acht Stunden Akkulaufzeit bei UHD. Das 14 Zoll große Yoga 520 hat bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit bei FHD. Alle Akkulaufzeiten sind Richtwerte und basieren auf Testergebnissen gemäß MobileMark® 2014 ver 1.5, Benchmarktest zu Akkulaufzeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren und hängen von vielen Faktoren wie Produktkonfiguration und -nutzung, Software, Betriebsbedingungen, drahtloser Funktionalität, Energieverwaltungseinstellungen, Bildschirmhelligkeit und weiteren Faktoren ab. Die maximale Leistungsfähigkeit des Akkus nimmt im Laufe der Zeit und aufgrund von Abnutzung naturgemäß ab. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

3 Basierend auf einer internen Analyse von Lenovo, Stand 14. Februar 2017, zu 15 Zoll großen 2-in-1 Convertible Laptops mit Windows, verkauft von namhaften Wettbewerbern mit einer Stückzahl von mehr als einer Million Einheiten pro Jahr weltweit.

4 Das 13 Zoll große Lenovo Yoga 720 ist 14,3 Millimeter flach und somit 17 Prozent flacher als seine vorherige Generation, das 14 Zoll große Yoga 710, das 17,3 Millimeter flach ist.

Die Preise enthalten keine Steuern, Versandkosten oder Optionen und können sich ohne Vorankündigung ändern; es gelten weitere allgemeine Geschäftsbedingungen. Händlerpreise können abweichen. Die Verfügbarkeitsdaten können je nach Land variieren und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

LENOVO und YOGA sind Marken von Lenovo. DOLBY ATMOS ist eine Marke von Dolby Laboratories. GAME OF THRONES ist eine Marke von Home Box Office, Inc. INTEL, INTEL CORE und THUNDERBOLT sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. NVIDIA und GEFORCE sind Marken der NVIDIA Corporation. MOBILEMARK ist eine Marke von Mobile Mark, Inc. Alle sonstigen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. ©2017, Lenovo Group Limited.

