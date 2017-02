Anzeige/Werbung

Die heute vermeldete Absichtserklärung (Letter of Intent, LoI) von Winston Resources Inc. (CSE: WRW; Frankfurt: WNT; ISIN: CA9756623059) stellt die schnellstmögliche Übernahme von Green Tree Therapeutics (GTT), einem etablierten, diversifizierten und vertikal integrierten Cannabisprodukthersteller mit eigenem Vertriebsnetzwerk in Aussicht. Das Unternehmen stellt Kapseln, Öle und Verdampfer her, um ohne gesundheitsschädliches Rauchen den Marihuana-Wirkstoff effizient zu medizinischen Zwecken konsumieren zu können. Hier bahnt sich Großes an!

Durch den geplanten Zusammenschluss wird Winston Resources 100% der Aktien des privaten Unternehmens Green Tree Therapeutics Corporation durch Ausgabe von 10 Mio. neuen Aktien an die Altaktionäre und einer einmaligen Zahlung von $ 125.000 CAD in bar übernehmen. Die Aktienausgabe erfolgt auf pro rata Basis und ist gebunden an eine vorher von Green Tree zu vollendende Überbrückungsfinanzierung in Höhe von $ 200.000 CAD, die in die kommende geplante Finanzierungsrunde zu $ 0,25 CAD eingebracht werden soll.

Der Markt für medizinisches Marihuana ist zurzeit in aller Anlegermunde und verzeichnet dank des rasanten Legalisierungsfortschritts in Nordamerika exorbitante Wachsumsraten. Den renommierten Marktforschern von Arcview zufolge, wird "der Markt für Cannabis nie kleiner sein als heute." Auch global zeichnet sich für die Legalisierung ein klar positiver Trend ab. Daher konnten Anleger mit Cannabis-Aktien zuletzt auch teils unglaubliche Kursgewinne erzielen.

Boom-Markt Medizinisches Marihuana

Die Cannabis-Branche kann man dank der rasanten Legalisierungswelle in Nordamerika derzeit getrost als eine der schnellst wachsenden Märkte seit Beginn des Internet-Booms bezeichnen. Die Schätzungen gehen von einem Gesamtmarktvolumen von bis zu 21 Milliarden US$ im Jahr 2021 aus. Der Markt steht damit vor einem dramatischen Umsatzwachstum, von dem diversifizieren und gut positionierte Unternehmen wie Green Tree Therapeutics weit überdurchschnittlich profitieren dürften.

Abb 1: Cannabis Marktüberblick - Quelle: Green Tree TherapeuticsMarihuana und Hanfaktien - was müssen Investoren beachten?

Hanf und medizinische Marihuana Aktien sind für viele Investoren derzeit der große Gewinnbringer im Depot. 200 Prozent Gewinnzuwachs über Nacht sind hier keine Seltenheit, genauso wenig wie in kürzester Zeit mit seinen Aktien Gewinnzuwächse von 1.700 Prozent einzustreichen. Troy Dayton, CEO der ArcView Group: "Im letzten Jahr ist die Cannabis Industrie von einem interessanten Gesprächsthema beim Cocktail zu einer ernstzunehmenden und am schnellsten wachsenden Industrie in Amerika geworden." Es ist daher Zeit, sich die Fakten der Branche einmal genauer anzusehen:

Alles begann mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...