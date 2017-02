Unterföhring (ots) -



27. Februar 2017. Mit 19 Jahren will Madeline Stuart Model werden. Kein ungewöhnlicher Wunsch für ein junges Mädchen. Doch die Australierin ist nur 1,50 Meter groß, übergewichtig und leidet am Down Syndrom. Ein Jahr später gehört Madeline zu den begehrtesten nicht-konventionellen Models. Sie läuft sogar auf der New York Fashion Week. "21 Schlagzeilen" mit Matthias Killing zeigt am Mittwoch, den 1. März 2017, wie das Mädchen es geschafft hat, so schnell so berühmt zu werden.



16 Mal um die Erde - das ist Ben Schlappigs jährlichen Flugpensum. Sechs Stunden ist der 25-Jährige pro Tag in der Luft. Was klingt wie die Jobbeschreibung eines Piloten oder Vorstandsvorsitzenden, ist in Wahrheit das Gegenteil: Ben Schlappig ist seit zweieinhalb Jahren arbeits- und obdachlos. Trotzdem spielt sich sein Leben in der Business-Class diverser Airlines sowie in Luxushotels und hochkarätigen Restaurants ab. Denn der US-Amerikaner ist Meilen-Millionär. Wie schafft er es, das System zu überlisten und stets mehr Meilen zu verdienen, als er ausgibt?



"21 Schlagzeilen" stellt Menschen vor, die auf skurrile, mutige oder ungewöhnlich Weise Karriere gemacht haben - am Mittwoch, 1. März 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



