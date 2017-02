Monatelang war ein deutscher Segler auf den Philippinen in der Hand von Islamisten. Jetzt veröffentlicht die Terrorgruppe Abu Sayyaf ein Video, das seine Enthauptung zeigen soll. Das Auswärtige Amt prüft die Aufnahme.

Auf den Philippinen hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf am Montag ein Video veröffentlicht, das die Enthauptung ihrer deutschen Geisel zeigen soll. Der 70 Jahre alte Mann war im November entführt worden. Deutsche Sicherheitskreise gehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur davon aus, dass der Mann tatsächlich tot ist. Die Bundesregierung will offiziell noch nicht ausführlich äußern. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, sagte am Montag, "wegen der Kürze der Zeit" könne noch nichts über die Authentizität gesagt werden. Die zuständigen Sicherheitsbehörden würden das Video prüfen.

Schäfer nannte die Bilder "erschütternd". Weitere Angaben zu dem Entführungsfall, etwa zu möglichen Lösegeldforderungen, wollte er nicht machen. Das mutmaßliche Opfer war vor mehr als drei Monaten auf einer Segeltour zusammen mit seiner Lebensgefährtin überfallen und verschleppt worden. Die 59 Jahre alte Frau wurde damals bereits getötet.

Ein Berater des ...

