Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Rainer Baake, nimmt am 27.02.2017 für die Bundesregierung am Energieministerrat in Brüssel teil. Bei dem Treffen geht es um einen ersten Gedankenaustausch zum Gesetzgebungspaket "Saubere Energie für alle Europäer", das die Kommission am 30. November 2016 vorgelegt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...