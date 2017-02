Wien - In den kommenden Tagen erachten wir die zahlreichen Konjunkturumfragen und die vorläufigen Schätzungen für die Inflationsrate im Februar als die relevantesten Veröffentlichungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Lege man die vorliegenden Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone zu Grunde, so sei für die restlichen Länder (IT, ES, NL, AT, IE, GR) mit einem Anstieg zu rechnen, der im Dienstleistungsbereich zumeist stärker ausfallen sollte als im Verarbeitenden Gewerbe. Weiterhin stünden die Sentimentumfragen der EU-Kommission an. Die Schnellschätzung für das Konsumentenvertrauen habe zwar einen merklichen Rückgang ausgewiesen. Die Analysten würden aber erwarten, dass sich die Stimmung in der Industrie, am Bau und im Dienstleistungsbereich soweit verbessert habe, sodass der Index zum Wirtschaftsvertrauen in Summe erneut leicht zugelegt haben werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...