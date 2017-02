Wien - Nach Ansicht von Richard Woolnough, Fondsmanager des M&G Optimal Income Fund (ISIN GB00B1VMCY93/ WKN A0MND8) bei M&G, dürfte nach 2016 auch 2017 ein stürmisches Jahr für die Politik und die Finanzmärkte werden, so die Experten von "FONDS professionell".Woolnough sehe jedoch weiterhin Chancen an den Anleihemärkten. Im Jahr 2017 würden sich an den Kreditmärkten immer noch Gelegenheiten bieten, sage Richard Woolnough: "In diesem Jahr sind Bereiche wie Finanzwerte, US-Unternehmensanleihen und Reverse Yankees von besonderem Interesse", so der Fondsmanager. Auch Bankbeteiligungen seien eine Möglichkeit, am Reflationshandel teilzuhaben. Diese Produkte seien "ein guter Maßstab für wirtschaftliches Wachstum und derzeit günstig."

