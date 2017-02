Die Ölpreise sind fester in den Montag gestartet und ziehen im Verlauf des Vormittags weiter an. Heizöl wird zunächst 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Weitere Aufschläge zum Nachmittag sind wahrscheinlich. Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind weiter im Seitwärtstrend gefangen. Rohöl (Brent Crude Nordseeöl) kommt nicht über 57 Dollar je Barrel, Gasöl nicht über 500 Dollar je Tonne hinaus. ...

