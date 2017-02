Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist auch am Montagmittag weiter auf Richtungssuche. Der Leitindex SMI war nach wenig inspirierenden Vorgaben von den Überseebörsen bereits kaum verändert gestartet. Auch im bisherigen Handelsverlauf blieben Impulse aus. In der Eurozone hat sich die Wirtschaftsstimmung im Februar zwar erneut verbessert, im Grossen und Ganzen wurde dies aber im Vorfeld so erwartet. Die Zurückhaltung der Anleger wird im Handel auch auf die am morgigen Dienstag mit grosser Spannung erwartete Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress zurückgeführt.

Nachdem Trump die Märkte auf die Folter gespannt hat, brennen sie nun darauf, Details zu den angekündigten Steuerplänen zu erfahren, wie es heisst. Im Hintergrund schwele jedoch weiter die Unsicherheit rund um die Frage, ob die US-Notenbank schon im März den Leitzins ein weiteres Mal anhebt. Im weiteren Tagesverlauf könnte die Entwicklung der Auftragseingänge bei den langlebigen Gütern in den USA für frischen Wind sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12 Uhr 0,16% tiefer bei 8'512,25 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,10% auf 1'347,14 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,06% auf 9'329,94. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus und 14 im Plus.

Die grössten Verlierer sind aktuell die beiden Uhrenwerte Swatch (-1,5%) und Richemont (-0,7%), die am Morgen noch ...

