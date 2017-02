Bad Marienberg - Ärzte können Schwerkranken künftig Cannabis-Arznei verordnen, wenn dies die Heilung begünstigt oder Schmerzen lindert, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Fracking bleibt in Deutschland verboten.

Den vollständigen Artikel lesen ...