Aufgrund der großen Nachfrage haben wir unsere Prämienaktion bis Ende März verlängert. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Kauf des beliebten Mischfonds Kapital Plus, einem echten Klassiker aus dem Hause Allianz Global Investors?Mischfonds bleiben die Lieblinge der Anleger. Im vergangenen Jahr sammelte diese Fondskategorie, mit der Investoren breitgestreut an Aktien, Anleihen und sonstigen Assetklassen teilhaben können, nach Angaben des Branchenverbandes BVI rund 11,6 Milliarden Euro ein. Das gesamte Vermögen, das in Mischfonds verwaltet wird, liegt bei 229 Milliarden Euro - dies entspricht einem Viertel des gesamten Publikumsfondsvermögens von 915 Milliarden Euro.

