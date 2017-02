Frankfurt - Der Euro hat am Montag leicht an Wert gewonnen. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag mit 1,0580 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen und am Freitagabend.

Auch zum Franken konnte der Euro am Montagvormittag etwas zulegen. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0660 CHF nach 1,0650 CHF bzw. 1,0640 CHF. Die Devisenexperten der ZKB erwarten allerdings mittelfristig, dass der Kursverlauf leicht unter Druck kommen werde. Der US-Dollar zeigte sich am frühen Montag indes stabil und geht am Mittag bei 1,0075 CHF um. Mittelfristig ...

