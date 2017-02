Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bemüht sich bei der chinesischen Regierung weiterhin um eine Aufweichung der geplanten Quotenregelung für Elektroautos. "Wir führen zu dem Thema Gespräche mit der chinesischen Regierung und wir führen sie auch mit Zuversicht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seibert bestätigte gleichzeitig ein Telefonat von Kanzlerin Angela Merkel mit Ministerpräsident Li Keqiang zu dem Thema. Details nannte der Sprecher unter Hinweis auf die angebliche Vertraulichkeit des Gesprächs nicht.

"Wir führen über das Thema einen konstruktiven Dialog mit der chinesischen Regierung, gerade auch darüber, wie solche Regelungen konkret auszugestalten sind, weil solche Regelungen natürlich unsere bilateralen deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen betreffen", sagte Seibert. Für die Bundesregierung sei es wichtig, "dass solche Regelungen diskriminierungsfrei sind, dass sie fair sind, dass sie für alle Unternehmen gelten, ob sie nun inländische - also chinesische - oder ausländische Unternehmen sind."

China will Autoproduzenten mit einer Quotenregelung dazu zwingen, mehr Elektroautos herzustellen. Die Quote soll 2018 bei 8 Prozent, 2019 bei 10 Prozent und 2020 bei 12 Prozent liegen. Wer die Quote nicht erreicht, soll mit Strafzöllen belegt werden.

Win-Win-Situation

Die weltweite Entwicklung von Elektromobilität sei für die Bundesregierung "ganz zentral für die Ziele von Luftreinhaltung und Klimaschutz", sagte Seibert. "Deswegen begrüßen wir auch, dass die chinesische Regierung da ehrgeizige Ziele verfolgt, die sich zum Beispiel in den Plänen ausdrücken, den Anteil von E-Mobilität auf dem chinesischen Markt zu steigern."

"Deutsche und chinesische Unternehmen sind füreinander sehr wichtige Kooperationspartner in der Entwicklung neuer Technologien", sagte Seibert. Das sei etwas, wovon beide Länder profitieren könnten.

Gabriel kümmert sich

Das Wirtschaftsministerium sei an dem Thema schon sehr lange dran, sagte Sprecherin Tanja Alemany mit Blick auf die China-Reise von Sigmar Gabriel im November. Gabriel habe das Thema dort "bei allen beteiligten Ministern der chinesischen Regierung angesprochen" Seither sei man diesbezüglich in engem Kontakt mit Peking. "Die Gespräche laufen weiter und dauern auch an", sagte Alemany. "Wichtig ist für uns weiterhin, dass wir uns gegen protektionistische Maßnahmen einsetzen und für eine faire Lösung aller Anbieter werben."

Gabriel hatte das Thema auch in seiner neuen Funktion als Außenminister am Rande des G20-Außenministertreffens mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi erörtert. Er habe Wang gebeten, dass China seinen Weg der Marktöffnung "mit deutlichen Signalen für eine Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen in China untermauert, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität". China habe sich dort ehrgeizige Ziele gesetzt und deutsche Unternehmen könnten "mit ihrem Know-how einen wichtigen Beitrag leisten - wenn die Bedingungen stimmen", sagte der SPD-Politiker nach dem Gespräch.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 06:43 ET (11:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.