Der wichtigste internationale Filmpreis, der Oscar, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles verliehen und "La La Land" räumte gleich sechs Awards ab! Schauspielerin Emma Stone erhielt die goldene Statue als beste Hauptdarstellerin. Zudem gab es den Oscar für "Beste Kamera", "Bestes Produktionsdesign" und die "Beste Regie" (Damien Chazelle). Die Musik, das bezaubernde Herzstück des Films wurde gleich doppelt ausgezeichnet:



Der Song "City Of Stars" aus dem Soundtrack zu "La La Land", eingesungen von den Hauptdarstellern Ryan Gosling und Emma Stone, erhielt den Oscar als "Bester Original Song". R&B-Superstar John Legend performte "City Of Stars" sowie den ebenfalls nominierten Song "Audition" live bei den Oscars. Den Auftritt gibt es hier zu sehen: http://video-cdn.hollywoodlife.com/previews/6ehvGhcv-RiPpdJ98 . Der Soundtrack zu "La La Land" begeistert das Publikum ebenso wie der Film und hat auch hierzulande die Charts im Sturm erobert.



Ebenso ausgezeichnet wurde der grandiose Filmscore zu "La La Land". Den Oscar für den Score nahm Komponist und Songwriter Justin Hurwitz entgegen, aus dessen Feder auch der preisgekrönte Song "City Of Stars" stammt.



Vorab durften sich die Fans in Los Angeles über einen ganz besonderen "La La Land"-Moment freuen: An der Ecke Melrose Avenue & Harper Avenue wurde das Filmplakat-Motiv an eine Wand gemalt - ohne Ryan und Emma, aber dafür mit Platz für alle La La Land-Fans, die das Plakat als Motiv nachspielen und sich noch bis Ende März fotografieren lassen können. In den Sozialen Medien (u.a. https://twitter.com/hashtag/livefromlalaland ) kann man erste Fotos bewundern unter dem Hashtag LIVEFROMLALALAND.



Der Soundtrack und der Filmscore zu "La La Land" sind digital und auf CD erhältlich.



