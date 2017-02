Unterstützung von 16 Betreibern mit einem Anteil von zwei Milliarden Verbindungen in über 100 Ländern

Pilotprojekte starten im Juni 2017 in Bangladesch, Brasilien, Indien, Myanmar und Thailand

Die GSMA präsentierte heute auf dem Mobile World Congress die Initiative "Big Data for Social Good". Diese wird die Big-Data-Kompetenzen von Mobilfunkbetreibern zur Reaktion auf humanitäre Krisen, darunter Epidemien und Naturkatastrophen, nutzen. An dem Programm beteiligen sich 16 weltweit führende Mobilfunkbetreiber Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Hutchison, KDDI, KT Corporation, Millicom, MTS, NTT DOCOMO, INC., Orange, SK Telecom, Telefónica, Telenor, Telia, Turkcell, Vodafone und Zain, auf die zusammengenommen mehr als zwei Milliarden Verbindungen in über 100 Länder entfallen. Die Stiftung der Vereinten Nationen ist unterstützender Partner und übernimmt eine Koordinations- und Integrationsfunktion mit dem weiteren Umfeld der Branche, darunter Organisationen wie Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) und Digital Impact Alliance (DIAL). Versuche im Rahmen von "Big Data for Social Good" mit Schwerpunkt auf Epidemien starten im Juni 2017 in Bangladesch, Brasilien, Indien, Myanmar und Thailand.

"Vor einem Jahr war die Mobilfunkbranche der erste Sektor, der sich insgesamt zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) bekannte und wie in unserem im September veröffentlichten "Mobile Industry Impact Report" dargelegt, tragen wir bereits in unterschiedlichem Ausmaß zu allen 17 Zielen bei", sagte Mats Granryd, Director General, GSMA. "Wir konzentrieren uns nun auf die Verstärkung und Beschleunigung des Einflusses unserer Branche auf die Erreichung der SDG und die Initiative, die wir heute ankündigen, wird wesentlich dazu beitragen, einigen der größten Herausforderungen der Menschheit zu begegnen: Epidemien und Naturkatastrophen."

Reduzierung der Folgen von humanitären Krisen

Die Auswirkungen von humanitären Krisen wie Epidemien und Katastrophen sind erschütternd. Jedes Jahr sterben 15 Millionen Menschen und weitere Millionen erleiden schwere Erkrankungen aufgrund von Infektionskrankheiten1, die durch menschlichen Kontakt sowie weitere Quellen wie Moskitos verbreitet werden. Schätzungen zufolge waren im letzten Jahrzehnt 1,8 Milliarden Menschen von Katastrophen betroffen2 und die wirtschaftlichen Verluste aufgrund von Katastrophen beliefen sich von 2003 bis 2013 auf 1,5 Billionen US-Dollar3

Die Mobilfunkbetreiber werden durch den "Big Data for Social Good"-Bericht wichtige Einblicke basierend auf von ihren Netzen generierten anonymisierten Metadaten bieten, um die Reaktion auf diese kritischen Situationen zu unterstützen. Beispielsweise können durch die Überwachung des Menschenstroms in und aus den betroffenen Gebieten Organisationen des Gesundheitswesens wirksamer reagieren, um Epidemien zu verhindern, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen und Hilfeleistungen besser zu steuern. Mit Zugang zu Erkenntnissen aus Mobilfunknetzen können humanitäre Organisationen Evakuierungs-, Hilfs- und Rettungsmaßnahmen präziser begleiten.

Ermöglichung einer skalierbaren Reaktion

Ein wichtiges Ziel der "Big Data for Social Good"-Initiative ist die Entwicklung von skalierbaren, gemeinsamen Prozessen und Mechanismen und der Aufbau eines Ökosystems, um eine zeitnahe Planung und Reaktion auf Krisen zu unterstützen. Zu diesem Zweck wird die GSMA einen Verhaltenskodex aufstellen, der sicherstellen soll, dass alle unternommenen Maßnahmen strenge Datenschutzrichtlinien einhalten. Zudem arbeitet die GSMA an der Standardisierung des Prozesses und nutzt gemeinsame Algorithmen und Prozesse zur Gewinnung von Erkenntnissen. Ferner definiert sie Ausgabeformate für De-facto-Standards für den Austausch und Mechanismen für die Bereitstellung von Erkenntnissen.

Erste Versuche im Rahmen von "Big Data for Social Good" für Epidemien sollen ab Juni mit Bharti Airtel in Indien, Telefónica in Brasilien und Telenor in Bangladesch, Myanmar und Thailand stattfinden. Das Ziel des betreiberübergreifenden Pilotprojekts ist die Entwicklung gemeinsamer Fähigkeiten bei Überwachung, Meldung, Prognose und Management der Ausbreitung von Krankheiten, die bei Tatenlosigkeit zu Epidemien führen könnten. In den Versuchen werden die Betreiber Erkenntnisse basierend auf anonymisierten Metadaten mithilfe von gemeinsamen Datenfeeds und Algorithmen bereitstellen, um Einblicke in menschliche Bewegungsmuster zu geben. Bei den Versuchen werden diese Informationen mit Daten aus Drittquellen wie unter anderem Aufnahmen in Krankenhäuser, Anzahl der Todesfälle und Wetterdaten angereichert, um aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern, die lokale und internationale staatliche und humanitäre Einrichtungen für ihre Entscheidungen heranziehen können, wann, wo und wie Ressourcen eingesetzt werden sollen. Die GSMA wird die Ergebnisse dieser Versuche voraussichtlich auf dem Mobile World Congress im Februar 2018 veröffentlichen.

Erhöhung des Einflusses auf die SDG

Die "Big Data for Social Good"-Initiative wird sich auf zahlreiche Ziele für nachhaltige Entwicklung positiv auswirken, darunter Ziel 1 (Keine Armut), Ziel 3 (Gute Gesundheitsversorgung und Wohlergehen), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), Ziel 10 (Reduzierte Ungleichheiten), Ziel 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), Ziel 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) und Ziel 17 (Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen).

Neben der "Big Data for Social Good"-Initiative haben die GSMA und UN Global Pulse an dem Bericht "State of Mobile Data for Social Good" zusammengearbeitet. Der Bericht zeigt den möglichen Wert von aus dem Mobilfunk abgeleiteten Erkenntnissen bei der Erreichung wichtiger ordnungspolitischer Ziele, indem er das bislang vorliegende Wissen zusammenführt. Der Bericht enthält zudem Beispiele für Forschungs- und Pilotprojekte, die bereits unternommen wurden, und hebt die zentralen Herausforderungen und Grenzen auf der Angebots- und Nachfrageseite hervor. Darüber hinaus gibt die Studie Empfehlungen zur Weiterentwicklung nachhaltiger öffentlich-privater Partnerschaften und Nutzung von Mobilfunkdaten für einen sozialen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/disaster-response/data-for-development.

"Big Data for Social Good wird auf Beispielen aus der ganzen Welt aufbauen, von großen und kleinen Betreibern in Industrie- und Entwicklungsländern, die in Big Data investieren, um die Gesellschaft in vielen Bereichen zu verbessern", fuhr Granryd fort. "Er ergänzt zudem die Erfahrungen und Einblicke, die aus Programmen der GSMA wie Disaster Response, mHealth, Connected Living und weiteren gewonnen wurden, und legt die Betonung auf eine beschleunigte, nachweisliche Wirkung, die auf weitere Bereiche von weltweiter Relevanz ausgeweitet werden kann."

Weitere Informationen zum "Big Data for Social Good"-Programm finden Sie unter www.gsma.com/betterfuture/bd4sg.

