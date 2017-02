Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Wirtschaftsstimmung steigt wie erwartet leicht

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Februar wie erwartet aufgehellt. Der von der EU-Kommission erhobene Index der Wirtschaftsstimmung stieg auf 108,0 (Januar: 107,9) Punkte, was genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen entsprach. Der Vertrauensindex der Industrie erhöhte sich auf 1,3 (0,8) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von 1,0 Prozent erwartet.

EZB: Unternehmenskreditvergabe im Euroraum mit konstantem Wachstum

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist Anfang 2017 konstant geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Vergabe von Buchkrediten an nicht-finanzielle Unternehmen im Januar mit einer Jahresrate von 2,3 (Dezember: 2,3) Prozent. Die Kreditvergabe an private Haushalte nahm auf Jahressicht um 2,2 (2,0) Prozent zu, wobei die Immobilienkredite um 2,7 (2,7) Prozent wuchsen und die Konsumentenkredite um 4,1 (3,9) Prozent. Die Kreditvergabe an die öffentliche Hand nahm um 10,5 (11,7) Prozent zu. Die gesamte Kreditvergabe erhöhte sich mit einer Jahresrate von 4,6 (4,7) Prozent.

Spanische Inflation etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Spanien hat im Februar etwas weniger deutlich als erwartet zugenommen. Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten mit einer Jahresrate von 3,0 (Vormonat: 2,9) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 3,1 Prozent Inflation prognostiziert.

Euroraum-Industrie mit höchsten Preiserwartungen seit 2011

Die Preiserwartungen der Wirtschaftsakteure des Euroraums sind im Februar von hohem Niveau teilweise weiter gestiegen. Wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht, stieg der Index der Verkaufspreiserwartungen in der Industrie auf 9,0 (Januar: 8,3) Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2011. Die Preiserwartungen der Verbraucher blieben bei 14,5 Punkten, während die des Einzelhandels auf 6,1 (4,9) Punkte stiegen. So hoch waren diese Erwartungen zuletzt im Dezember 2012 gewesen.

IAB: Gute Voraussetzungen für Rückgang Arbeitslosigkeit

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht gute Voraussetzungen für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das vom IAB erhobene Arbeitsmarktbarometer steigt im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 101,8. Das ist der höchste Stand seit Juni 2011. Laut IAB nimmt das Arbeitskräftepotenzial zwar noch etwas zu, aber die Beschäftigung steigt deutlich stärker. Für einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit biete das gute Voraussetzungen.

Umfragehoch von Schulz lässt Nervosität in der Union steigen

Das anhaltende Umfragehoch der SPD und ihres designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz führt in der CDU/CSU offensichtlich zu steigender Nervosität. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) rief zu einer härteren Gangart gegenüber den Sozialdemokraten auf. Wie auch andere Unionspolitiker drängte er auf massive Steuersenkungen, die möglichst noch vor der Wahl auf den Weg gebracht werden sollten.

Frankreichs Linke geht gespalten in Präsidentschaftswahl

Frankreichs Linke geht gespalten in die Präsidentschaftswahl in knapp zwei Monaten: Ein zwischenzeitlich erwogenes Bündnis zwischen dem sozialistischen Kandidaten Benoît Hamon und Linkspartei-Gründer Jean-Luc Mélenchon kommt wohl nicht zustande. Mélenchon halte an seiner Kandidatur fest, sagte Hamon am Sonntagabend im Sender TF1. "Er hat mir bestätigt, was ich bereits wusste: dass er Kandidat sein wird", sagte Hamon. "Jetzt ist die Situation klar."

Site: Islamisten töten deutsche Geisel auf den Philippinen

Fast vier Monate nach seiner Entführung ist ein deutscher Segler nach Angaben von US-Experten von der philippinischen Islamistengruppe Abu Sayyaf getötet worden. Ein Video zeige, wie der Deutsche Jürgen Kantner von einem der Geiselnehmer getötet werde, berichtete das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen Site am Montag. Die Entführer hatten mit Kantners Ermordung gedroht, sollte nicht binnen einer bestimmten Frist ein Lösegeld gezahlt werden.

Außenamtssprecher: Abu Sayyaf zugeschriebenes Geisel-Video wird geprüft

Die Bundesregierung prüft ein Video, dass die Tötung einer deutschen Geisel durch die philippinische Islamistengruppe Abu Sayyaf zeigen soll. Die "zuständigen Behörden in der Bundesregierung" würden das Video auf seine Authentizität hin überprüfen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Montag vor Journalisten in Berlin. Die Bilder und Texte, die er gesehen habe, seien "erschütternd", sagte Schäfer. Es gelte aber wie in solchen Fällen üblich, dass sich die Bundesregierung "zu Entführungen dieser Art grundsätzlich nicht äußert".

Israel aus dem Gazastreifen beschossen

Der Süden Israels ist am frühen Montagmorgen aus dem Gazastreifen heraus beschossen worden. Ein Geschoss, eine Rakete oder Mörsergranate, sei auf offenem Gelände im Süden des Landes eingeschlagen, erklärte die israelische Armee. Verletzt wurde in der unbewohnten Gegend demnach niemand. Die israelischen Sicherheitskräfte untersuchten die Umgebung des Einschlagsortes, um Beweismittel für Ermittlungen zu sammeln.

DAK: Knapp 60 Prozent der Deutschen wollen fasten - Umfrage

Immer mehr Deutsche finden Gefallen am Fasten. 59 Prozent wollen zumindest zeitweise enthaltsam leben - das sind 15 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren, wie eine am Montag in Hamburg veröffentlichte Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit zeigt. Neben Klassikern wie dem Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch versuchen immer mehr Menschen, vorübergehend auch ohne Internet auszukommen.

BGH stärkt Anspruch getrennt lebender Eltern auf Umgang mit Kind

Getrennt lebende Eltern haben künftig Anspruch darauf, ihr Kind auch gegen den Willen des anderen Elternteils zur Hälfte betreuen zu dürfen. Der Maßstab für die Anordnung solch eines sogenannten paritätischen Wechselmodells "ist neben den beiderseitigen Elternrechten allerdings das Kindeswohl, das vom Gericht nach Lage des jeweiligen Einzelfalls zu prüfen ist", entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Montag veröffentlichten Beschluss. (XII ZB 601/15)

BELGIEN

Feb Verbraucherpreise +2,97% (Jan: +2,65%) gg Vorjahr

HONGKONG

Jan Exporte -1,2% gg Vorjahr

Jan Importe -2,7% gg Vorjahr

Handelsbilanz Jan Defizit 12,3 Mrd HKD

