Baden-Baden/Kattowitz (pts024/27.02.2017/13:00) - Anfang April eröffnet Arvato Financial Solutions eine weitere Niederlassung im polnischen Kattowitz (Katowice). Zunächst werden vor Ort circa 20 Mitarbeiter beschäftigt sein, perspektivisch soll diese Zahl bis auf 200 Mitarbeiter steigen. Hintergrund für die Neugründung ist der Gewinn von neuen Projekten und Kunden in dem osteuropäischen Land. Der Standort in Kattowitz ist bereits der vierzehnte von Arvato in Polen. "Die Eröffnung einer weiteren Arvato-Niederlassung in Polen ist das Ergebnis der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens. Die Akquisition neuer sowie das Wachstum der bestehenden Geschäfte machen eine Erweiterung unserer Aktivitäten notwendig. Wir erwarten, dass sich dieser Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Eine sehr gründliche Analyse des Marktes hat ergeben, dass Kattowitz unsere Anforderungen am besten erfüllt. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Lage und das Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften, als auch hinsichtlich der verfügbaren Büroflächen", so Tomasz Hadzik, Director von Arvato Financial Solutions in Polen. "Kattowitz ist in den Augen von Investoren eine starke Marke. Dabei spielen vielerlei Faktoren eine Rolle, zum Beispiel der Zugang zu qualifizierten Mitarbeitern, eine hervorragende geographische Lage, ein umfangreiches System zur Investitionsförderung und die Ausrichtung auf die Freizeitindustrie. Die Auswahl als Standort für das neue Arvato-Büro unterstreicht die Tatsache, dass Kattowitz eine wirtschaftsfreundliche Stadt ist. An diesem Punkt sollte betont werden, dass Investitionen dieser Art nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch zur dynamischen Entwicklung von Kattowitz beitragen", so Marcin Krupa, Bürgermeister der Stadt Kattowitz. Die neue Niederlassung von Arvato verfügt über eine Gesamtfläche von etwa 1.000 Quadratmetern. Im Moment werden die erforderlichen Umbauarbeiten durchgeführt. Vor Ort werden zukünftig Kunden aus dem Telekommunikations- und Energiesektor mit Finanzdienstleistungen versorgt. Zunächst fokussieren sich diese Dienstleistungen auf die Bereiche Finance & Accounting bzw. auf Order-to-Cash-Prozesse, einschließlich des Supports für Zahlungssysteme. Über Arvato Polska Arvato Polska ist Teil der Arvato Group und gehört damit zu dem internationalen Medienunternehmen Bertelsmann SE & Co. KGaA. Das Unternehmen bietet umfassende Outsourcing-Dienstleistungen durch im Wesentlichen drei verschiedene Lösungen: Supply Chain Management (Vertragslogistik, Administration von Kundenbindungsprogrammen, E-Commerce und Gesundheitswesen), Customer Relationship Management (Multi-Channel-Kundenservice - Call/Contact Center, Back-Office, Telesales) und Financial Solutions (spezialisierte Finanzdienstleistungen: Factoring, Debitorenüberwachung, Inkasso, Rechts- und Durchsetzungsverfahren, Forderungskauf, Finance-BPO-Lösungen, Risikomanagement). Arvato unterstützt seine Kunden auf mehreren Ebenen: Erstens bietet es ihnen umfassende Dienstleistungen von hoher Qualität, zweitens liefert es integrierte und fortschrittliche IT-Lösungen auf Basis der neuesten Technologien, und drittens hilft es als strategischer Partner bei der Optimierung ihrer Schlüsselprozesse und erhöht auf diese Weise ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt. Die Gruppe Bertelsmann Media Sp. z o.o. verfügt über fünf Contact Center, fünf Vertriebszentren, zwei Zentren für finanzielle BPO-Lösungen und ein Handelsbüro. Sie beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter an 14 Standorten. Weitere Informationen unter: http://www.arvato.pl (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH - part of Arvato Financial Solutions Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040 1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170227024

