Die AfD spaltet die Nation: Für die einen ist sie eine rassistische Partei am Rande der Verfassungsfeindlichkeit, für die anderen das letzte Bollwerk gegen eine Überfremdung Deutschlands. In der "ZDFzoom"-Doku "AfD - Innenansichten einer Protestpartei" begeben sich die Reporter Rainer Fromm und Ron Boese am Mittwoch, 1. März 2017, 22.45 Uhr, im ZDF auf Spurensuche.



Die Diskussion über und mit der jungen Rechtsaußen-Partei ist geprägt von einem Mix aus Vorurteilen, Verallgemeinerungen und der Sorge davor, dass rechtsradikale Gedanken in Deutschland wieder salonfähig werden. "ZDFzoom" will herauszufinden, was den Kern der AfD ausmacht und welche Ziele die Partei wirklich verfolgt. Sind alle AfD-Anhänger ausländerfeindlich? Ist die AfD eine extremistische Partei? Müsste sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Auch die innerparteiliche Auseinandersetzung ist ein Thema der Doku: Welche Gruppe innerhalb der AfD wird sich durchsetzen? Ist es der so genannte Flügel um Björn Höcke und Alexander Gauland oder wird der Machtzirkel um Frauke Petry und Marcus Pretzell seine parteiinternen Gegner ins Abseits drängen?



Die "ZDFzoom"-Reporter sprechen mit Führungspersönlichkeiten der Partei, Funktionären und anderen Mitgliedern - auf Bundesebene und in den Landesverbänden. Außerdem gehen sie der Frage nach, warum die AfD gerade bei Arbeitern und dem so genannten "kleinen Mann" so erfolgreich ist. Das Reporter-Duo versucht Antworten darauf zu finden, wieso auch viele langjährige Mitglieder von CDU und SPD zur Alternative für Deutschland gewechselt sind. Die Doku beleuchtet dabei ebenfalls die Frage, ob Deutschland vor einer tiefgreifenden Veränderung seiner politischen Landschaft steht oder die AfD nur ein Polit-Spuk ist, der mit dem Ende der Flüchtlingskrise auch wieder vorbei sein könnte.



