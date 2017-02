Hannover - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trotzt bislang allen negativen Einflüssen, so die Analysten der Nord LB. Der Economic Sentiment Indikator sei auf 108,0 Punkte geklettert und notiere auf dem höchsten Stand seit Anfang 2011. Vor allem die Dienstleister und die Industrie würden optimistisch in die Zukunft blicken.

Den vollständigen Artikel lesen ...