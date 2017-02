Berlin (ots) - Zu Forderungen aus der Union, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, erklärt der Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven:



"Volle Unterstützung von uns für die mittelstandsfreundlichen Kräfte in der Union, die den Solidaritätszuschlag abschaffen wollen! Der Soli gehört 27 Jahre nach der Wiedervereinigung ersatzlos gestrichen, und zwar noch vor der Bundestagswahl. Dies könnte die schwarz-rote Bundesregierung sofort beschließen, wenn sie es mit der steuerlichen Entlastung von Bürgern und Betrieben ernst meint. Eine Minderung der ohnehin hohen Abgabenlast wäre ein positives Signal an die Wirtschaft für mehr Investitionen und damit Wachstum."



OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2



Pressekontakt: BVMW Pressesprecher Eberhard Vogt Tel.: 030 53320620 Mail: presse@bvmw.de