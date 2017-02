Liebe Trader,

insgesamt tendiert das Wertpapier der Fielmann AG bereits seit Jahren in einem festen Aufwärtstrend und konnte sich bis Oktober 2016 auf ein Verlaufshoch von 74,90 Euro hoch schrauben. Zwar kam es kurz darauf zu einem markanten und recht dynamisch Abverkauf zurück auf die Horizontalunterstützung um 57,70 Euro, dort aber fand die Aktie einen tragfähigen Boden vor und drehte wieder zur Oberseite ab. In den vergangenen Handelswochen gelang es schließlich wieder einen großen Teil der vorherigen Verluste wieder aufzuholen und bis zum Zwischenhoch von grob 69,84 Euro anzusteigen. An dieser Stelle setzte eine mehrwöchige Konsolidierungsbewegung darunter ein, die seitens der Marktteilnehmer im heutigen Handel versucht wird zur Oberseite aufzulösen. Sollte dieses Unterfangen auch gelingen, ist ein direkter Aufbau von Long-Positionen zu favorisieren.

Long-Chance:

Sobald die Aktie von Fielmann einen Tageschlusskurs oberhalb von 69,84 Euro etabliert, dürfte es in den Bereich von 71,78 Euro weiter aufwärts gehen. Darüber dürfte die Aktie schließlich zurück an ihre Jahreshochs aus 2016 bei 74,90 Euro zulegen und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Als Verlustbegrenzung sollte aber noch die Marke von 67,50 Euro herangezogen werden, falls es zu einem unerwarteten Pullback vom aktuellen Widerstandsniveau kommen sollte. Aber erst ein nachhaltiger Kursrutsch unter dieses Niveau sollte hingegen einen Abverkauf zurück auf die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 66,00 Euro provozieren. Darunter muss mit einem Kursrückgang auf die Zwischentiefs aus Januar dieses Jahres bei 63,25 Euro einkalkuliert werden. .

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 69,92 Euro

Kursziel: 71,78 / 74,90 Euro

Stopp: < 67,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,42 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fielmann AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 69,92 Euro; 13:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.