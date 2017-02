FMW-Redaktion

Bekanntlich werden jeden Freitag Abend die CFTC-Daten veröffentlicht, die über die Positionierungen an den Futures-Märkten Auskunft geben und damit ein Licht darauf werfen, wie vor allem Hedgefonds positioniert sind an den Märkten.

Im Devisenbereich fällt auf, dass die Dollar-Long-Positionierung weiter abnimmt - so wurden Positionen auf einen steigenden Dollar gegenüber sieben der acht wichtigsten Währungen weiter reduziert (also etwa auch gegen den mexikanischen Peso). Die einzige Ausnahme ist der Euro, bei dem gegenüber dem Greenback die Short-Positionierung erhöht wurde, aus Sorge über die Wahlen in Holland und Frankreich (wenngleich zwei heute veröffentlichte Umfragen zeigen, dass Macron in einer Stichwahl gegen Le Pen deutlich gewinnen würde). Nach wie vor gekauft werden dagegen die Rohstoffwährungen australischer ...

