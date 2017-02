979te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes" Der Aufwärtstrend ist intakt, auch wenn die Gefahr einer Korrektur stetig zunimmt S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): Der Leitindex S&P 500 setzte in der vergangenen Woche unbeirrt seinen Aufwärtstrend fort. Nach einem weiteren Aufwärts-Gap zum Wochenbeginn, beendete der Index die Woche in der Nähe des Wochenhochs, was ...

