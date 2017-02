Unterföhring (ots) - - Abräumer "La La Land" im Mai und "Bester Film" "Moonlight" im Juli auf Sky Select - Ab März ebenfalls auf Sky Select: "Manchester by the Sea", "Hacksaw Ridge", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" und "Arrival". Im Laufe des Jahres dann als exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema HD - Oscargewinner parallel zur linearen Ausstrahlung auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf



Unterföhring, 27. Februar 2017 - "And the Oscar goes to ...": Im Dolby Theatre in Los Angeles fand gestern Abend die 89. Verleihung der Academy Awards statt. Die Gewinner sehen Sky Zuschauer in Deutschland und Österreich als Erste exklusiv im Fernsehen! "La La Land" (im Mai auf Sky Select) war mit insgesamt 14 Nominierungen der große Favorit des Abends und holte am Ende insgesamt sechs Oscars, darunter auch den Award für die "Beste Regie" (Damian Chazelle). "Beste Hauptdarstellerin" wurde Emma Stone und wie zu erwarten räumte das bittersüße Musical auch in den Kategorien "Beste Filmmusik" sowie "Bester Filmsong" ("City of Stars") ab.



"Moonlight" tatsächlich "Bester Film" Anders als geplant verlief hingegen die Vergabe in der Königskategorie "Bester Film", als Warren Beatty und Faye Dunaway zunächst den falschen Gewinner bekanntgaben. Denn tatsächlich hatte nicht "La La Land" gewonnen, sondern "Moonlight". Das Filmdrama über den jungen, homosexuellen Afroamerikaner Chiron ist erst der zweite Film von Barry Jenkins, dem 1979 geborene Regisseur und Drehbuchautor. Zusammen mit dem 1980 geborenen Dramatiker Tarell Alvin McCraney wurde er nun mit dem Academy Award in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" geehrt. Auch Mahershala Ali kann sich über einen Goldjungen als "Bester Nebendarsteller" für die Rollen des Juan freuen. Auf Sky Select startet "Moonlight" bereits im Juli (deutscher Kinostart ist der 9. März) und wird auf Sky Cinema HD, Sky On Demand und Sky Go sowie Sky Ticket im Laufe des Jahres zu sehen sein.



Jeweils zwei Oscars erhielten "Manchester by the Sea" (im Mai auf Sky Select, auf Sky Cinema, Sky On Demand und Sky Go sowie Sky Ticket im Laufe des 2. Halbjahres 2017) und "Hacksaw Ridge" (im Juni auf Sky Select sowie ebenfalls auf Sky Cinema HD und Sky On Demand, Sky Online oder Sky Go im zweiten Halbjahr 2017): Casey Affleck wurde für seine Darstellung des tragischen Helden Lee in "Manchester by the Sea" zum "Besten Hauptdarsteller" gekürt und Regisseur und Drehbuchautor Kenneth Lonergan mit dem Award für das "Beste Originaldrehbuch". Mel Gibsons Kriegsfilm erhielt die Auszeichnung für den "Besten Schnitt" und "Besten Ton".



Auch "Fences" ("Beste Nebendarstellerin": Viola Davis), "Arrival" ("Beste Tonmischung") und "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" sehen Sky Zuschauer zuerst: Das Filmdrama nach dem gleichnamigen Theaterstück startet im Juni auf Sky Select ein, die Science-Fiction-Parabel bereits am 27. März und J.K. Rowlings Drehbuchdebüt am 6. April. Die letzteren beiden präsentieren Sky Cinema HD, Sky On Demand und Sky Go sowie Sky Ticket ebenfalls im Laufe des zweiten Halbjahres 2017. Mehr Informationen zu den Oscars auf Sky: www.sky.de/oscars



