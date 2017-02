Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Kooperation mit dem Elektronikhersteller Samsung und Technologielieferanten WACOM präsentierte das Nürnberger Traditionsunternehmen STAEDTLER auf dem Mobile World Congress (MWC) am 26. Februar in Barcelona erstmalig sein neuestes digitales Meisterstück: Der Noris digital for Samsung ist einem klassischen Bleistift nachempfunden, besitzt jedoch die modernste Technologie eines S Pen. Der ergonomisch perfekte Stift aus innovativem WOPEX-Material sorgt so für ein natürliches Schreibgefühl auf digitalen Geräten.



Eine rasche Idee, eine kreative Zeichnung oder eine händische Unterschrift unter ein Dokument - oft ist es einfacher, mit der Hand zu schreiben, als auf digitalen Geräten zu tippen. Der Vorteil der Technik gegenüber dem Papier: Einmal erstellt ist es schon gespeichert und lässt sich mit einem Klick auch teilen. Vielen Menschen sind die meisten der smarten Schreiber jedoch zu technisch, zu steril - denn sie haben beinahe nichts mehr mit einem klassischen Stift gemein. Doch der neue STAEDTLER Noris digital for Samsung verbindet in sich die Vorteile beider Welten: Er ist der erste digitale Bleistift mit Charme, der dem Schreiben und Zeichnen auf Tablet, Smartphone und Co. wieder Kreativität verleiht. Optisch erinnert der STAEDTLER Noris digital for Samsung in seinem traditionell gestreiften Look an den beliebten analogen Vorreiter, den Noris Bleistift. Die Besonderheit: Der smarte Stift verfügt über eine besondere Mine, die sich nicht nur zum Schreiben, sondern auch zum kreativen Zeichnen eignet. Mit dem Schreibwaren-Experten STAEDTLER, Samsung und WACOM haben sich drei führende Unternehmen zusammengetan und ihre jeweiligen Kompetenzen in diesem neuen innovativen Produkt vereint. Der Noris digital for Samsung, der im zweiten Quartal 2017 auf den Markt kommt, wird in den Farben gelb-schwarz sowie grün-schwarz erhältlich sein.



Analog und digital: Zwei Welten, eine Vision



Der Bleistift: Mit ihm hat man Schreiben gelernt, fantasievolle Zeichnungen angefertigt, die wichtigsten Notizen festgehalten - und vielleicht sogar den ersten Liebesbrief geschrieben. Doch auch an dem bewährten Schreibgerät geht die digitale Entwicklung nicht spurlos vorbei. STAEDTLER hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, in dem neuen Noris digital für Samsung den Charme eines analogen, hochwertigen Bleistifts mit der innovativen Technologie des S Pen von Samsung zu kombinieren. Das intelligente Konzept verbindet auf diese Weise die Vorteile beider Welten in einem Produkt. "Wir bei STAEDTLER glauben, dass analoge Tätigkeiten wie Schreiben und Zeichnen zwar dem digitalen Wandel unterliegen, aber gleichzeitig auch ein wichtiger Teil davon sind", sagt Axel Marx, Geschäftsführer der STAEDTLER Gruppe. "Wir möchten eine Balance zwischen diesen beiden Welten herstellen - und den Stift, so wie wir ihn kennen, revolutionieren." Zudem sorgt das für die Fertigung des Schafts verwendete, innovative WOPEX-Material für eine einzigartige Haptik und ein noch angenehmeres Schreibgefühl. Das macht den Noris digital for Samsung zu einem wahren Handschmeichler.



Natürliches Schreiberlebnis dank EMR-Technologie



Das Herzstück des Noris digital for Samsung ist die innovative Mine des Technologielieferanten WACOM. Mittels elektromagnetischer Resonanztechnologie (EMR) sorgt diese für ein besonders angenehmes Schreiberlebnis. Das Tablet sendet ein elektromagnetisches Feld, das mit der Mine des Stiftes in Wechselwirkung tritt. So weiß das Tablet stets, wo genau sich die Stiftspitze gerade befindet. Der STAEDTLER Noris digital for Samsung benötig dafür keine Batterie, muss also nie aufgeladen werden. Er funktioniert auf allen S Pen kompatiblen Samsung Endgeräten. Ein weiterer Pluspunkt: Die feine Schreibspitze des Stifts ist der eines klassischen, analogen Schreibgerätes nachempfunden. Das ermöglicht nicht nur äußerst präzises Schreiben und Zeichnen, sondern sorgt auch für ein möglichst natürliches Schreiberlebnis. Die EMR-Technologie erlaubt zudem die sogenannte Palm Rejection, also das Ignorieren des aufliegenden Handballens auf dem Endgerät - für eine natürliche Handhaltung beim Schreiben und ein problemloses Anfertigen von Skizzen und Grafiken. Weiterhin erfolgt im Zusammenspiel mit Stift und Endgerät eine automatische Anpassung der Linienbreite je nach Aufsatzwinkel des Stifts - wodurch der Noris digital for Samsung sich auch bestens zum kreativen Zeichnen oder dem Erstellen von filigranen Skizzen eignet. So können auch kreative Köpfe das ganze technologische Potential nutzen und ihre Arbeiten digital erstellen.



Von der Mine bis zum Schaft perfekt



Auch die äußeren Werte stimmen beim Noris digital for Samsung: Das die EMR-Mine umgebende innovative WOPEX-Material sorgt für eine samtig-rutschfeste Haptik und damit für eine besondere Griffigkeit. WOPEX besteht aus WPC, einem innovativen Werkstoff, der sich größtenteils aus Holz zusammensetzt. Das Material wird in Form von Granulaten in einem speziell entwickelten Produktionsverfahren verarbeitet, eingeschmolzen und zu einem zunächst endlosen Stiftstrang geformt. Dieser wird im Anschluss gekühlt und dann auf die passende Stiftlänge zurechtgeschnitten. Durch die Dichte des WOPEX Materials besitzt er ein höheres Gewicht als ein klassischer Bleistift und liegt somit besonders gut in der Hand - ideal zum Schreiben, Skizzieren oder Zeichnen.



Über STAEDTLER



STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und hoher Exportquote (ex DEU) beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.100 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition "Made in Germany".



OTS: Staedtler newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105956 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105956.rss2



Pressekontakt: STAEDTLER Mars GmbH& Co. KG Claudia Förster Manager Public Relations Tel: +49 911 9365-567 Fax: +49 911 9365-99567 E-Mail: claudia.foerster@staedtler.de