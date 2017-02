Am Mittwoch dürfte es eine Sondersitzung des Aufsichtsrats vom Hauptstadtflughafen BER geben. Die Zukunft von Flughafen-Geschäftsführer Mühlenfeld ist angesichts der jüngsten Querelen ungewiss.

Die Zukunft von Karsten Mühlenfeld als Chef der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ist nach der Kritik an seiner jüngsten Personalentscheidung ungewiss. Mühlenfeld hatte am vergangenen Donnerstag den Bauleiter am neuen Hauptstadt-Airport BER, Jörg Marks, entlassen, was vielfach auf Unverständnis stieß. Nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" droht Mühlenfeld deshalb sogar, selbst seinen Posten zu verlieren. In Gesellschafterkreisen werde ihm eigenmächtiges Handeln vorgeworfen, berichtet das Blatt.

