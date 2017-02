Der Ovid Infrastructure High Yield Income Fund investiert in Anleihen globaler Infrastruktur-Unternehmen. Vor allem zwei Investitionen stechen hervor: Die Anleihen der Swissport AG und von Astaldi, einem italienischen Infrastruktur-Konzern.Infrastruktur-Projekte sind oft langfristig angelegte und große Maßnahmen, die unabhängig von Konjunkturzyklen stattfinden. Investitionen in solche Projekte können als Direktinvestments, Private Equity oder auch über Aktien erfolgen. Eine weitere Möglichkeit der Investition erfolgt über Hochzins-Anleihen. Was viele nicht wissen: Das Ausfallrisiko von Aktien ist generell höher als das der Anleihen. Denn bevor eine Anleihe eines Unternehmens nicht mehr zurückgezahlt werden kann, muss erst einmal die Aktie ausfallen.

