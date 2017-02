Auch in Zukunft soll es in der Schweiz Bargeld geben. Die Schweizer Nationalbank denkt, dass das Bargeld nicht völlig verschwinden wird, da es Vorteile habe. Bargeldlose Zahlungsmittel sollen aber weiter zunehmen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will am Bargeld festhalten. "Die SNB hegt keinerlei Absichten, das Bargeld abzuschaffen", sagte SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg am Montag laut Redetext bei einer Konferenz in Basel. Bargeld werde weiterhin nachgefragt, sowohl zur Wertaufbewahrung als auch zur Zahlung, erklärte er beim ersten "World Banknote Summit".

Die Möglichkeiten und die Akzeptanz bargeldloser Zahlungsmittel dürften zwar mit großer Wahrscheinlichkeit ...

