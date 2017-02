Hannover - Am aktuellen Rand sind keine größeren Änderungen bei den EUR-Geldmarktsätzen zu erwarten, so die Analysten der Nord LB.Der 3M-EURIBOR notiere Anfang der Woche kaum verändert bei -0,329%, der EONIA schwanke weiterhin in einem sehr engen Band um -0,3500%. In dieser Woche richte sich der Blick auf einige wichtige Wirtschaftsindikatoren, die auch Implikationen für die Diskussionen im EZB-Rat in der kommenden Woche haben dürften.

