WUSTERMARK (dpa-AFX) - Der Drogeriekonzern dm investiert 100 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum in Wustermark im Havelland. Auf einer Fläche von 162 000 Quadratmetern soll das dritte Zentrum des Konzerns direkt vor den Toren Berlins entstehen, wie ein Sprecher am Montag nach der Unterzeichnung eines Kaufvertrags mitteilte. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen, dazu wird auch eine Straße quer durch das Gelände verlegt. "Wir sind guter Dinge, dass das modernste Logistikzentrum Europas 2020 den Betrieb aufnehmen kann", sagte dm-Logistikchef Christian Bodi./rgo/DP/mis

