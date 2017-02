ROUNDUP 2: Börsenfusion zwischen Frankfurt und London vor dem Aus

FRANKFURT/LONDON - Der geplanten Fusion der Börsen in Frankfurt und London droht das Aus. Die London Stock Exchange (LSE) weigert sich, die neueste Vorgabe der EU-Wettbewerbshüter zu erfüllen und ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu verkaufen. Darum glaubt die LSE selbst nicht mehr an die Zustimmung aus Brüssel zu dem Zusammenschluss, wie der Konzern in der Nacht zum Montag mitteilte: "Angesichts der bisherigen Haltung der Kommission geht die London Stock Exchange Group nicht davon aus, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird."

Pfeiffer Vacuum lehnt Übernahmeangebot von Busch endgültig ab

ASSLAR - Die Führungsriege des Spezialpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum hat sich klar gegen das Übernahmeangebot des Branchenrivalen Busch ausgesprochen. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären, das Angebot wegen Ausgestaltung und Höhe nicht anzunehmen, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Montag mitteilte. "Die Busch-Gruppe strebt die aktive Kontrolle von Pfeiffer Vacuum an, ohne eine marktübliche und angemessene Übernahmeprämie zu zahlen", sagte Vorstandschef Manfred Bender. Die Offerte spiegele das Wertpotenzial von Pfeiffer nicht wieder, es gebe bislang kein strategisches Konzept zur Zusammenarbeit. Der Vorstand prüfe andere Optionen. Bereits bei der Zahlenvorlage hatte Pfeiffer das Angebot als "nicht attraktiv" bezeichnet.

IPO: MBB-Tochter Aumann will bis zum Sommer an die Börse

BEELEN - Der Autozulieferer Aumann will noch in der ersten Jahreshälfte an die Börse. Angestrebt werde eine Notierung im strenger regulierten Prime Standard, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Durch die Ausgabe neuer Aktien hofft die Gesellschaft auf einen Bruttoemissionserlös von rund 60 Millionen Euro. Zudem ist geplant, dass auch Altaktionäre Anteile abgeben, um einen Streubesitz von 40 bis 47 Prozent zu erzielen.

ROUNDUP/Chefwechsel bei Evonik: Kullmann folgt wie erwartet auf Engel

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik bekommt einen neuen Chef. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Klaus Engel werde voraussichtlich mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai ausscheiden, teilte Evonik am Montag mit. Seine Nachfolge soll Engels bisheriger Stellvertreter, Christian Kullmann, antreten. Dies habe der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates in seiner Sitzung am 24. Februar beschlossen.

Quoten in China für Elektroautos: Berlin und Peking verhandeln

BERLIN/PEKING - Die Bundesregierung verhandelt weiter mit China, um bei der Einführung von Elektroautos auf dem dortigen Markt Nachteile für deutsche Hersteller zu verhindern. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, es gebe dazu einen "konstruktiven Dialog" mit der Regierung in Peking.

Primark wird wegen Brexit vermutlich Preise erhöhen

LONDON - Die britische Billigtextilkette Primark wird angesichts des Brexit über kurz oder lang die Preise in der Heimat anheben. "Die Preise werden sich bewegen, aber voraussichtlich erst im späteren Jahresverlauf", sagte der Finanzchef des Primark-Mutterkonzerns Associated British Foods , John Bason, der Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag.

'HB': BMW prüft wegen Brexit Bau des Elektro-Mini in Deutschland

DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Der Autobauer BMW prüft einem Pressebericht zufolge den Bau des Elektromodells seiner britischen Kleinwagenmarke Mini in Deutschland. Das Stammwerk in Oxford sei für das Projekt nicht mehr gesetzt, der Dax -Konzern denke über eine Fertigung in Leipzig oder Regensburg nach, berichtete das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf Konzernkreise. Zudem sei auch der niederländische Auftragsfertiger Nedcar im Rennen, der bereits das Mini Cabrio und den Geländewagen herstellt. Ein Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Weitere Meldungen -'MM': Ex-BMW- und Deutsche-Bank-Vorstand Krause geht zum Autohersteller Faraday -ROUNDUP: DAZN-Chef Rushton: 'Sky ist der Gorilla im Raum' -Airbus rüstet alte Transporthubschrauber der Bundeswehr nach -ROUNDUP: SHW schmiedet trotz verlorenen Tesla-Auftrags Wachstumspläne -MOBIL-MESSE: Sony treibt Kampf um Smartphone-Austattung auf die Spitze

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

AXC0139 2017-02-27/15:20