- Felix Klemme und Aleksandra Bechtel begleiten Abnehmwillige bei ihrem Kampf gegen die Kilos - "Die Diättester" ab Mittwoch, den 1. März 2017, um 22:15 Uhr bei RTL II - "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" ab Dienstag, den 28. Februar 2017, um 22:15 Uhr bei RTL II



Deutschland hat Übergewicht: 60 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen wiegen mehr, als sie sollten. Wer abnehmen will, verliert schnell den Überblick. Woher weiß man, welches der vielen Diätkonzepte auch wirklich zu einem passt? Die RTL II-Sendungen begleiten Menschen, die zu viel auf die Waage bringen und die bereits erfolglos Diäten ausprobiert haben. Mit der Unterstützung von Coach und Diplom-Sportwissenschaftler Felix Klemme kämpfen die Abnehmwilligen für ihre Traumfigur.



"Die Diät-Tester - in 8 Wochen zur Traumfigur"



In jeder Folge testen jeweils drei Kandidaten eine populäre Diätmethode, die mit einem Sportprogramm kombiniert wird. Bei wem funktioniert die Balance-Diät, wer nimmt mit fettarmer Ernährung ab, wer lässt Kohlenhydrate, Milchprodukte und alle künstlich erzeugten Lebensmittel weg und bei wem purzeln die Pfunde, wenn er nur noch die Hälfte isst? Die Kandidaten haben zwischen zehn und 25 Kilo Übergewicht. Zu Beginn des achtwöchigen Abnehmprogramms entscheiden sie, welche Diät sie testen wollen. Mit Hilfe von exakten Plänen führen die Kandidaten Tagebuch über Erfolg und Misserfolg. Motivationshilfe geben Diplom-Sportwissenschaftler Felix Klemme und Moderatorin Aleksandra Bechtel.



"Meine Eltern, ihre Kilos und ich"



Andere Familien machen Ausflüge ins Schwimmbad, Fahrradtouren oder gehen Wandern. Unsere Protagonisten bewegen sich höchstens noch zum Kühlschrank. Den Kindern ist klar: Mama und Papa sind zu dick! Felix Klemme holt die Eltern raus aus ihrer Wohlfühlzone und coacht sie sechs Monate lang, damit sie ihren Körperumfang wieder in den Griff bekommen. Das Ziel: Spaß an Bewegung mit der ganzen Familie. Am Ende wird mit Hilfe der Waage überprüft, ob genügend Pfunde gepurzelt sind.



"Die Diättester - In 8 Wochen zur Traumfigur": Ausstrahlungsstart: Mittwoch, 1. März 2017 um 22:15 Uhr bei RTL II



"Meine Eltern, ihre Kilos und ich": Ausstrahlungsstart: Dienstag, 28. Februar 2017 um 22:15 Uhr bei RTL II



