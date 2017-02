Unterföhring (ots) - - Nur Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch alle vier Viertfinal-Begegnungen des DFB-Pokals, zwei davon exklusiv im deutschen Fernsehen



- FC Bayern gegen FC Schalke 04 am Mittwoch ebenfalls live bei Sky



- "David gegen Goliath" am Dienstagabend: Eintracht Frankfurt trifft auf Zweitligist Arminia Bielefeld und Drittligist Sportfreunde Lotte empfängt Borussia Dortmund



Nach den der ersten drei Runden des DFB-Pokals stehen sechs Bundesligisten, ein Zweitligist und ein Drittligist unter den letzten Acht. Nie zuvor ging es dabei so eng zu wie in dieser Saison: Von den 56 K.-o.-Duellen des bisherigen Wettbewerbs wurden 14 erst im Elfmeterschießen entschieden, was bereits jetzt einen neuen Höchstwert bedeutet.



Knappe Entscheidungen und Hochspannung verspricht auch das Viertelfinale, in dem nur Sky alle vier Begegnungen live überträgt, zwei davon exklusiv im deutschen Fernsehen.



Zweimal "David gegen Goliath" am Dienstagabend



Den Auftakt machen am Dienstagabend zwei Duelle "David gegen Goliath". Zur frühen Anstoßzeit trifft Eintracht Frankfurt auf den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Direkt im Anschluss daran empfangen die Sportfreunde Lotte den BVB. Der Drittliga-Neuling konnte im laufenden Wettbewerb bereits Bayer 04 Leverkusen, den SV Werder Bremen und zuletzt 1860 München ausschalten. Der BVB hingegen konnte die beiden Berliner Vereine Union und Hertha vor heimischem Publikum jeweils erst im Elfmeterschießen bezwingen.



Zwei Klassiker am Mittwochabend



Am Mittwochabend dürfen sich Sky Kunden auf zwei absolute Klassiker des deutschen Fußballs freuen. Zunächst kämpfen der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach um den Einzug ins Halbfinale. 30 Jahre nach dem DFB-Pokalsieg 1987 und seinem bis heute letzten Titelgewinn will der HSV den Traum vom Pokalsieg am Leben halten und das jüngste Bundesliga-Ergebnis (0:8 beim FC Bayern) vergessen machen. Die "Fohlen-Elf" konnte ihre eklatante Auswärtsschwäche der Hinrunde mit zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Folge auf fremdem Platz überwinden.



Im späten Spiel kommt es dann zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. Das eine Überraschung möglich ist, konnten die Königsblauen erst vor wenigen Wochen in der Bundesliga unter Beweis stellen, als sie dem Rekordmeister in der Allianz Arena ein Unentschieden abringen konnten. Die Münchener wiederum konnten in den vergangenen beiden Heimspielen gegen den FC Arsenal (5:1) und am Samstag gegen den HSV (8:0) wieder zu alter Spielfreude zurückfinden.



Sky berichtet am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 18.00 Uhr live von allen vier Begegnungen. An beiden Tagen ist das frühe Spiel im deutschen Fernsehen live und exklusiv bei Sky zu sehen.



Das Viertelfinale des DFB-Pokals bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



18.00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.15 Uhr: Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3 HD



Mittwoch:



18.00 Uhr: Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.15 Uhr: FC Bayern München - FC Schalke 04 auf Sky Sport 3 HD



