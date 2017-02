Rüschlikon (ots) -



3M erkennt besonders früh, welche neuen Technologien als Treiber

für Innovationen, für neue Produkte und verbesserte

Produktionsprozesse dienen können. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie

IPT. Der Multitechnologiekonzern 3M erhält die Auszeichnung

«Successful Practices» bereits zum vierten Mal.



Insgesamt nahmen über 270 führende europäische Unternehmen an der

Untersuchung teil. Etwa 70 Prozent der Studien-Teilnehmenden stammen

aus Deutschland. Neben 3M bescheinigte das Fraunhofer IPT vier

weiteren Unternehmen ein herausragendes Technologiemanagement.



Aufspüren von Trends in Unternehmenskultur verankert



Das Fraunhofer IPT hob insbesondere hervor, wie konsequent 3M das

Aufspüren neuer Trends in seiner Unternehmenskultur verankert hat.

Diese fördert ausdrücklich Querdenken und mutige Entscheidungen - die

Fehlertoleranz ist hoch. Forscher und Entwickler können 15 Prozent

ihrer Arbeitszeit frei nutzen, um an Projekten und Ideen eigener Wahl

zu arbeiten. 3M bietet zudem attraktive Karrierewege für Fachkräfte,

die sich beispielsweise auf die Forschung konzentrieren und dafür auf

Personalverantwortung verzichten wollen.



Technologie-Know-how bei 3M



Bei der Produktentwicklung greift 3M auf 46 Basistechnologien

zurück und kombiniert diese immer wieder neu. Dazu zählen neben der

Klebstoff-, Folien- und Schleiftechnologie auch die Mikroreplikation,

die Filtrations- oder die Nanotechnologie. Weitere Informationen

unter



http://www.ipt.fraunhofer.de/de



Über 3M



Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,

gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.

3M ist mit 89 000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten und erzielte

2016 einen Umsatz von 30 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine

Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenen

Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 50 000

verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25

000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten,

die seit weniger als fünf Jahren auf dem Markt sind.



