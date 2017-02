Hannover - Die US-Geldpolitik bleibt im Fokus des Rentenmarktes, so die Analysten der Nord LB.Nachdem Daniel Tarullo seinen Posten bei der US-Notenbank zur Verfügung gestellt habe, würden die Marktteilnehmer im FI-Bereich zunehmend über Fragen der FED-Personalpolitik spekulieren. Die neue Regierung werde nach Auffassung der Analysten hawkishere Zentralbanker an die Spitze der US-Notenbank berufen wollen. Die sich abzeichnenden personellen Veränderungen im FOMC würden momentan eher für perspektivisch etwas schneller steigende Leitzinsen in den Vereinigten Staaten sprechen. In diese Richtung hätten auch die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise gedeutet.

