Hannover - Die Akteure an den internationalen Rohölmärkten scheinen immer fester mit einem Erfolg der OPEC-Vereinbarung zu Fördermengenbegrenzungen aus dem vergangenen Jahr zu rechnen, so die Analysten der Nord LB.Spekulativ ausgerichtete Investoren würden an den Terminmärkten verstärkt auf steigende Notierungen setzen - auch bei der US-Sorte WTI. Gleichwohl würden die Analysten nach wie vor allzu progressiven Prognosen für den Rohölpreis warnen. So wachse beispielsweise die Zahl der aktiven Bohrstellen in den Vereinigten weiter an. Unterstützt von der wirtschaftspolitischen Neuadjustierungen der Regierung dürfte sich für die unkonventionelle Förderindustrie perspektivisch sogar ein noch besseres Umfeld ergeben. Nicht zuletzt deshalb würden die Analysten im Rahmen ihrer Projektionen für die Notierungen von Brent und WTI nur von einem dezenten Anstieg ausgehen und bei ihrer Prognose bleiben, dass der Preis für ein Barrel der Nordseemarke zum Jahresende 2017 bei gut 60 US-Dollar stehen sollte. (27.02.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...