Gränichen - Der Heizungs- und Lüftungshersteller Zehnder hat im Geschäftsjahr 2016 dank einem Liegenschaftenverkauf in China das Betriebsergebnis sowie den Reingewinn massiv gesteigert und schüttet deshalb auch wieder eine Dividende aus. Operativ läuft es indes weiter eher harzig, was im Anschluss an die 2015 eingeleiteten Massnahmen zu weiteren Restrukturierungsmassnahmen verbunden mit entsprechenden Kosten geführt hat.

Das im Juni 2015 angekündigte umfassende Massnahmenpaket zur Reduktion der Kostenbasis und zur Steigerung von Effizienz, Umsatz und Gewinn sei 2016 plangemäss abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die ungenügende Profitabilität insbesondere im zweiten Halbjahr habe indes zu weiteren punktuellen Restrukturierungsmassnahmen gezwungen.

Erneut hohe Restrukturierungsmassnahmen

So werde unter anderem die Produktion des Badheizkörpers Yucca im deutschen Lahr nach Polen verlagert. In Schweden wird das Administrations- und Vertriebsbüro in Täby geschlossen und in den Produktionsstandort in Motala integriert. Zudem sei in Europa eine einmalige Wertberichtigung auf Anlagen zur Produktion von Heizkörpern vorgenommen worden, hiess es.

Die Kosten für diese Massnahmen beliefen sich auf insgesamt 12,0 Mio EUR und wurden dem Ergebnis 2016 belastet. Bereits das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...