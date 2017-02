Unterföhring (ots) -



- Sky Arts HD Eigenproduktion "Mix up Art" experimentiert weiter immer Dienstagabends - Das TV-Experiment: Künstler trifft Promi, sie kennen einander nicht, doch sollen sie gemeinsam ein Kunstwerk kreieren - in nur 48 Stunden - Es treffen aufeinander: Elvira Bach und Laith Al-Deen, Milo Moiré und Udo Walz, Ralf Metzenmacher und Gunter Gabriel, Rötger Feldmann und Lady Bitch Ray, Max Moor und Marlene Schnabel Marquardt



Unterföhring, 27. Februar 2017 - Die Versuchsanordnung des "Mix up Art"-Experiments ist bestechend simpel: Man nehme einen elaborierten Künstler und einen Promi, der sich den Musen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber zeigt. Ein gemeinsames Kunstwerk binnen zwei Tage zu kreieren, das ist ihre Mission. Die Krux: Einander kennen tun sie bis dato nicht. Kann so Kunst entstehen und was macht der Schaffensprozess mit den beiden Individuen?



Sky Arts HD präsentiert seine neue Eigenproduktion seit Anfang Februar immer Dienstagabends und geht ab morgen mit weiteren explosiven Paarungen an den Start:



Ob die Künstlerin Elvira Bach dem Musiker Laith Al-Deen (gerade noch bei "Xaviers Wunschkonzert Live" auf Sky 1 zu sehen) ein Liedlein trällert oder der nach seinen 48 Stunden mit der "Jungen Wilden" nur noch Oden an neoexpressionistische Frauenbilder schrieben will? Hat die Luzerner Performancekünstlerin Milo Moiré nach ihrem Experiment mit Udo Walz die Haare schön oder fällt letzterer doch zuerst dem Moiré-Effekt anheim? Wie wird es Maler und Designer Ralf Metzenmacher mit Barde Gunther Gabriel ergehen und wird ihr Kunstwerk "Ein Puma im Dschungel" heißen? Mit Max Moor trifft zuletzt eines der bekanntesten TV-Gesichter im Bereich Kunst & Kultur auf eine Vollblut Künstlerin mit starker sozialer Ader: Marlene Schnabel-Marquardt. Zum Finale dann auf jeden Fall eine "arschlochfreie Zone".



Die Sendetermine im Einzelnen:



28.2., 21:00 Uhr Elvira Bach und Laith Al_Deen 7.3., 20:15 Uhr Milo Moiré und Udo Walz 14.3., 20:15 Uhr Ralf Metzenmacher und Gunther Gabriel 21.3., 20:15 Uhr Max Moor und Schnabel-Marquardt



