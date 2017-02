Es ist der vielleicht gigantischste Megatrend des Jahrhunderts und das derzeit lukrativste Anlagefeld für Investoren: das Internet der Dinge. Selbst Themen wie Elektromobilität oder Krebs-Immuntherapien können da aktuell nicht mithalten. Wer das richtige Stockpicking betreibt, benötigt in den nächsten Jahren nur eine einzige IoT-Aktie im Depot, um glücklich zu sein. TrackX ( WKN: A2AKVK) ist so ein Kandidat.

Der Informationsdienstleister IHS erwartet, dass bis zum Jahr 2025 weltweit mehr als 75 Milliarden Geräte vernetzt sein werden. Die Unternehmensberatung Bain & Company glaubt, dass die jährlichen Umsätze von IoT-Anbietern bis zum Jahr 2020 die Marke von 470 Milliarden USD überspringen. Der Mischkonzern General Electric sieht sogar globale Investments in Höhe von unfassbaren 60 Billionen USD über die nächsten 15 Jahre im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT). Während sich die Analysten mit ihren Prognosen gegenseitig übertreffen, schlummert am Aktienmarkt noch immer eine Branchenperle wie die kanadische TrackX vor sich hin.

Der IoT-Markt dürfte in den kommenden Jahren wie kaum ein anderer explodieren

Einzigartiges Asset Tracking aus einer Hand

TrackX hat sich auf das Tracking hochwertiger Assets aus verschiedensten Industriebereichen spezialisiert und bietet seinen Kunden modernste IoT-Komplettlösungen aus einer Hand. Das Unternehmen offeriert neben dem eigentlichen Tracking via RFID-, Bluetooth, Geo-Location- und Sensor-Technologie auch die nötige Infrastruktur, um die Daten je nach Kundenanforderung per Handheld oder stationär zu sammeln ...

