Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), seit diesem Jahr Hauptpartner des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder, zeichnet die Schülerzeitungsredaktion der Gesamtschule IGS Roderbruch aus Hannover mit dem Sonderpreis "Ideen. Umsetzen." aus.



Die Online-Schülerzeitung "Yellow Post" hat die Jury mit kreativen Darstellungsformen und zielgruppennahen Projektideen überzeugt. Ein Podcast mit Diskussionen zwischen Lehrern und Schülern zu aktuellen (Schul-)Themen sowie ein Screen, der die Blogeinträge im Schulgebäude für alle Mitschüler sichtbar macht, sind zwei dieser Projekte.



Mit dem Preis prämiert der BDZV außergewöhnliche und innovative Ideen von Schülerzeitungsredaktionen, wie - über die klassische Schülerzeitung hinaus - den Mitschülern Nachrichten und Meinungen auf unterschiedliche Weise nähergebracht werden können. Die "Yellow Post" ist bereits die elfte Zeitung, die der BDZV im Rahmen des seit 2004 von der Jugendpresse Deutschland (Dachorganisation der Nachwuchsjournalisten) und der Kultusministerkonferenz organisierten Wettbewerbs für herausragende Leistungen ehrt.



In den vergangenen Jahren konnten sich über den mit 1.000 Euro dotierten Preis freuen: "eat&read" (Gymnasium Allee, Hamburg), "Steinpost" (Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Oldenburg, Schleswig-Holstein), "Volltreffer" (Albert-Einstein-Mittelschule Augsburg), "Bunkerblattl" (Gymnasium Fürstenried in München), "mittelpunkt" von der Gesamtschule Hardt in Mönchengladbach, "INSIDE" vom städtischen Gymnasium Sundern, "Innfloh" vom Ruperti-Gymnasium aus Mühldorf am Inn (Bayern), "Graffiti" (Realschule im bayerischen Rain), "GAG" vom Gymnasium Augustinianum in Greven (Nordrhein-Westfalen) und "Wooling" vom Oberland-Gymnasium im sächsischen Seifhennersdorf.



Die Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, wird die Preisträger am 8. Juni bei einem Festakt im Haus des Bundesrats in Berlin auszeichnen. Am 7. Juni findet der Schülerzeitungskongress der Jugendpresse Deutschland statt. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.schuelerzeitung.de.



