Ein steigender Goldpreis ist längst nicht mehr nur durch eine Krise als sicherer Hafen gefragt. Denn Mit einer steigenden Inflation und Donald Trump als US-Präsident bekommt das gelbe Edelmetall wieder Rückenwind. In Kanada werden selbst still gelegte Minen wieder neu erschlossen. Warum sich das jetzt rentiert und wie Sie als Anleger davon profitieren können, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Wolf Wiese, dem CEO von Golden Dawn Minerals weshalb die neue Technik jetzt die Goldsuche erleichtert und welcher Anlage-Typ in welcher Art Gold- Investitionen tätigen sollte.